調高囤房稅法定上限、全國總歸戶？全台僅北市贊成

財政部應立法院要求，今年1月底將囤房稅修法評估報告送至立法院財政委員會，針對是否修法徵詢地方政府意見，其中外界關注「是否調高非自住住家稅率」、「非自住住家是否採全國歸戶」兩議題，全台22縣市中都只有台北市贊成，其餘縣市皆表態反對。

財政部表示，已督促地方政府規定差別稅率及落實稅基評定，對於合理化房屋稅負已具成效。

財政部表示，房價受各項因素影響，包括營建成本、供需變化及預期心理等，有賴各部會通力合作，關於房屋稅法定稅率，將綜合考量地方財政、城鄉差距、租稅公平、稽徵成本等，並衡酌社會期待後，配合行政院推動健全房地產市場措施。

目前非自住住家房屋法定稅率為1.5%至3.6%，授權地方政府因地制宜，根據持有戶數訂定差別稅率，也就是俗稱「囤房稅」，目前立委提案修法版本，包括調高非自住住家稅率上限、調高非自住住家稅率下限、非自住採全國總歸戶等。

根據財政部徵詢意見結果，在調高非自住住家用房屋稅率方面，僅台北市贊成調高上限，但並未具體建議稅率，另外21縣市則表示反對。主要反對原因包括，徵收率過高難獲議會支持，無實質效益，且各地已陸續研議，應視成效檢討調整，且地方政府也認為現行法定稅率足資運用。

而在調高下限方面，意見呈現五五波，贊成的縣市包括桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹市、苗栗縣、台東縣、澎湖縣、宜蘭縣、花蓮縣、嘉義市等11縣市，而台北市等其餘11縣市則反對。

贊成縣市主要認為，可透過中央立法來改善大部分縣市按法定最低稅率1.5%課徵的情形，桃園市則以自身經驗指出，桃園採單一稅率2.4%以來，具抑制囤房效果，建議調高下限至2.4%。

然而反對縣市例如台北市則認為，對非自願持有多屋者、或不具囤房性質的房屋增稅，恐造成爭議；另雲林縣、金門縣則擔心房東轉嫁租金給租客。

另外對於非自住住家採全國總歸戶，則只有台北市表達贊成，其餘21縣市都反對，主要擔憂造成徵納衝突、稽徵成本增加、城鄉差距有違租稅公平等後遺症。