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香港將導入最低稅負 但薪俸稅和公司稅率不變

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

香港財政部23日向特區立法會提交了2022-2023年預算案，資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇說，與新加坡先前公布的預算案類似。看來，全球的稅務趨勢是對大型企業加稅，並將對不動產課徵累進稅率。

他說，目的在提升財政收入，因應疫情以來所造成的財政壓力。主要措施包括導入全球與國內最低稅負制、對不動產課徵累進稅率，但薪俸稅與公司稅率將不會有所變動。

曾博昇指出，參考香港預計採用的措施，可以看見各國政府紛紛將針對全球最低稅負制及國家財政壓力進行稅制調整。面對全球通膨及加稅的趨勢，企業的成本勢必上升，台資企業必須密切觀察各國變動情勢，以進行相關調整因應。

香港、新加坡是台資及跨國企業在海外稅務布局的重要據點，資誠聯合會計師事務所關注其稅制變動。整理了2022-2023年香港預算案的重點：

一、OECD支柱二的全球最低稅負制新立法。2022年下半年度將對特區立法會提案引進OECD支柱二的全球最低稅負制與其他相關配套措施，這將使得香港政策與國際反避稅措施達成一致。預計2023年起實施。

二、國內最低稅負制度新立法。研擬導入國內最低稅負制度，自2024-2025財政年度起，在香港經營的跨國大型企業（年收入為7.5億歐元或以上）有效稅率將不低於15%。若香港未導入國內最低稅負制度，則集團香港公司低於15%的補充稅將拱手讓給其他國家收取，會損害香港本來可以擁有的徵稅權利。

三、對不動產課徵累進稅率。香港擬將對不動產課徵累進稅率，以反映出「有能力者承擔較多稅負」的原則。

四、薪俸稅與公司稅基本沒有變動。為了維護香港的競爭力，即便有貿易赤字的壓力，特區政府仍決定不調整薪俸稅與公司稅率。

曾博昇指出，香港政府聲明將落實由OECD（經濟合作發展組織）制訂的國際稅務改革方案，以應對侵蝕稅基及轉移利潤的行為（BEPS 2.0方案）。和受影響的大型跨國企業集團就落實BEPS 2.0方案保持溝通，確保香港的稅收制度緊貼國際稅務環境的最新發展，同時維持香港稅制簡單、明確和具透明度的優勢，並保留來源所得徵稅的制度。

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