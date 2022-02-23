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北京台商賣房得利300萬 國稅局出動補稅

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

一名陳老闆（化名）二年多前處分掉中國大陸的房產，扣除成本約獲利新台幣300萬元，殊不知卻被國稅局掌握金流，補稅加罰金額恐怕破百萬元。

台北國稅局表示，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第24條規定，我國人民取得大陸地區來源所得，應併同台灣地區來源所得，課徵綜合所得稅，但是跟台灣所得不同的是，國稅局的系統不會代入大陸地區的所得，因此須仰賴納稅義務人自行主動申報。

在大多數的案例中，常常是大陸台商未申報當地所得，卻被國稅局以各式手段掌握，以陳老闆為例，他是2019年出售他在北京持有的不動產，出售收入換算為新台幣，約有2,500萬元，扣除原始成本後，其中約有300萬元左右是出售獲利。

然而陳老闆當年並無申報此項所得，國稅局官員表示，當事人主張都有好好申報綜所稅，是因為國稅局的系統上未列出上述北京財產，才因而漏報。

官員強調，既然是大陸地區來源所得，就算國稅局有掌握，依法也不在主動提供的資料範圍內，因此應由納稅義務人自行申報，本案由於漏報所得，更依《所得稅法》第110條規定額外裁罰。

用綜所稅級距推算，300萬元財產交易所得，補稅金額至少60萬元起跳，對於適用稅率為40%的高所得族群，光是本稅便可能突破120萬元，若再加上漏稅加罰的部分，將令陳老闆大傷荷包。

即便大陸所得要在台申報，也未必會多繳到稅，官員指出，如果同一筆所得，在大陸已經有繳納過所得稅，我國稅法允許可以抵減台灣這的應納稅額，不過最高抵減額度，最高僅限於該筆大陸來源所得，依我國適用綜所稅率計算而增加的部分。

國稅局 新台幣 所得稅

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