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別拖到報稅季！ 企業研發投資抵減須事前申請

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

去年有投入研發活動的企業留意，台北國稅局表示，研發支出投資抵減的租稅優惠，須採事前申請制，申請期間從隔年2月開跑，提醒企業盡早提出申請，在今年報稅季前獲得優惠資格。

官員指出，隨著新的一年到來，趕在報稅季之前，許多事前工作必須盡早著手，特別是企業投資於研究發展的支出，其租稅優惠是採二階段審查，必須先向經濟部工業局等主管機關申請通過後，後續才能向國稅局列報抵減。

依《產業創新條例》第10條規定，企業研發投資可適用的抵減方式有二，第一種是在支出金額15%限度內，直接抵減當年度應納營所稅額；第二種方式，則是拆分到當年度起算的連續三個年度，抵減各年度的應納營所稅額，但抵減比例就僅限於支出金額10%。

官員指出，上述二種方式，企業可以選擇適合自身財務狀況的模式抵減，但一經擇定就不得變更，每個年度所抵減的比例，不能高於當年度應納營所稅額的30%。

欲適用上述優惠，務必先檢視自身的合規情形，官員表示，企業必須在最近三年內，皆無違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大。

對於多數採曆年制會計年度的公司而言，官員指出，若欲讓2021年度的研發支出適用抵減優惠，務必在今年2月起至5月底前，檢附相關活動證明文件，向主管機關申請研發活動認定，因此若等到5月營所稅申報開跑後，才慢慢準備申請，時間上會非常受限。

可適用研發投資抵減的項目，包括專用於研發目的的專用技術、專業資料庫、軟體程式及系統、委託國外研究機構或聘請國外研究人員的費用；與國內外公司、大專校院或研究機構共同研發的支出等。

官員表示，想搭上研發抵減的租稅優惠列車，務必留意上述申請期限規定，並向主管機關提出研發活動或專案支出認定的申請，以免影響適用租稅優惠的權利。

營所稅 報稅

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