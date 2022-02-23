推廣酒後代駕 國庫署鼓勵業者加註警語

為協助推廣「酒後找代駕」觀念，提高民眾運用酒後代駕接受度，財政部國庫署副署長顏春蘭今天表示，日前已公告新增「找代駕 保平安」、「安全誠無價 酒後找代駕」或「酒後找代駕 平安送到家」等三則酒品警語，呼籲酒類業者在規劃酒容器標示及廣告促銷時，現階段優先或增加標示酒後代駕警語。

國庫署官員說，酒類的警語標示，除了規定字體長寬要達2.65毫米以上，可選擇的警語內容根據「酒類標示管理辦法」規定有「飲酒過量，有害（礙）健康」、「酒後不開車，安全有保障」、「飲酒過量，害人害己」、「未滿十八歲禁止飲酒」、「短時間內大量灌酒會使人立即喪命」等五種。

至於酒類在廣告或促銷時，除了應標示「禁止酒駕」外，也應該選擇上述五種警語擇一標示。但顏春蘭指出，鑑於酒駕肇事頻仍，危害國人安全，已請酒類業者於調整酒容器或廣告時，優先或增加標示酒後代駕警語，共同推廣酒後代駕政策。

此外，國庫署也請地方菸酒主管機關協助向提供飲酒場所的販酒業者宣導，對飲酒顧客主動聯繫代駕業者或計程車業者，提供「代客叫車」、「代理駕駛」等服務，以協助飲酒客人平安返家，善盡企業社會責任。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康