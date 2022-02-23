推廣酒後找代駕 財政部公告新增三則警語

全民對於酒駕深惡痛絕，財政部國庫署今（23）日表示，為協助推廣「酒後找代駕」觀念，提高民眾運用酒後代駕的接受度，今年1月27日公告新增酒品警語「找代駕 保平安」、「安全誠無價 酒後找代駕」或「酒後找代駕 平安送到家」三則，呼籲酒類業者在規劃酒容器標示及廣告促銷時，現階段優先或增加標示酒後代駕警語。

財政部表示，依菸酒管理法第32條及第37條規定，酒之容器上應以酒類標示管理辦法第11條第2項所定警語擇一標示，另酒之廣告或促銷，除應標示「禁止酒駕」外，亦應標示上開警語之一。

國庫署副署長顏春蘭表示，鑑於酒駕肇事頻仍，危害國人安全，財政部已請酒類業者在調整酒容器或廣告時，優先或增加標示酒後代駕警語，共同推廣酒後代駕政策。

此外也請地方菸酒主管機關協助，向提供飲酒場所的販酒業者宣導，對飲酒顧客主動聯繫代駕業者或計程車業者，提供「代客叫車」、「代理駕駛」等服務，以協助飲酒客人平安返家，善盡企業社會責任。

此外，也提醒民眾飲酒後切勿開車、騎車，酒後請搭乘大眾交通工具或尋求專業代駕服務，以守護自身與他人之用路安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康