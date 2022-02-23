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建商與台糖合建分屋 買回房地再賣出適用20%稅率

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
官員解釋，對於建商與台糖合建分屋的模式，財政部透過解釋令，說明建商買回後再出售，視為首次移轉，適用所得稅法第24條之5第4項規定，也就是採用合併計稅、合併報繳，且稅率為20%。圖／本報資料照片
官員解釋，對於建商與台糖合建分屋的模式，財政部透過解釋令，說明建商買回後再出售，視為首次移轉，適用所得稅法第24條之5第4項規定，也就是採用合併計稅、合併報繳，且稅率為20%。圖／本報資料照片

財政部今（23）日發布房地合一2.0相關解釋令，針對建商台糖等國營事業合建分屋，並依契約從台糖手中買回房地，後續建商出售房屋時，仍可視為首次移轉，在報稅方式上適用合併計稅、合併報繳，適用稅率為20%。

台糖是國營事業中的大地主，近年屢屢配合土地活化、區域發展、市地重劃等政策釋出土地，部分會與建商合作，不過基於國營事業立場，在雙方合建分屋契約中，會附上「買回條款」，也就是完工後，台糖才會依約過戶給建商，目的是確保品質。

先前曾有建商擔憂，台糖過戶給建商時已是第一次移轉，後續再賣出時，會不會被視為二次移轉，導致無法適用房地合一2.0的排除條款，被課以重稅？財政部今日發出解釋令釐清。

財政部官員說明，去年7月房地合一2.0修法，將營利事業納入按持有期間適用差別稅率，並採「分開計稅、合併報繳」，鎖定短期交易課以重稅，最高稅率達45%，不過也設計了排除條款。

例如合建分屋後出售，稅率為20%，申報方式採「分開計稅」；或是建商房屋蓋好後首次移轉，稅率也是20%，不過申報方式為「合併計稅」。

官員解釋，對於建商與台糖合建分屋的模式，財政部透過解釋令，說明建商買回後再出售，視為首次移轉，適用所得稅法第24條之5第4項規定，也就是採用合併計稅、合併報繳，且稅率為20%。

官員表示，去年房地合一2.0新制上路，對營利事業而言，最快今年5月才會面臨第一次新制申報，提醒營利事業留意申報方式。

建商 房地合一 台糖 財政部 報稅

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