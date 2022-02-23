列報扶養兩失業子女 被台北國稅局拒絕

吳先生（化名）申報108年度綜所稅，列報扶養已成年兩名子女，其免稅額都被台北國稅局剔除。吳先生申請復查指出，兩名子女都失業，沒有收入，等同無謀生能力。國稅局指出，失業不等於無謀生能力。

吳先生列報扶養的兩名子女，在108年時，一個31歲，一個29歲，都已成年。

台北國稅局向吳先生索取兩位子女的醫院證明，證明為身心障礙、患有重大疾病或身心失能，致無能力維持生活或工作。但吳先生提不出來。國稅局向吳先生說明，無收入不等於沒有謀生能力，駁回復查。

台北國稅局表示，列報扶養已成年子女，除了上述失業無收入會被剔除，「正在補習準備考試」這項理由也不會過關。

國稅局說，依財政部109年3月26日台財稅字第10904516510號令規定，納稅義務人列報扶養已成年而無謀生能力之子女免稅額，須符合下列條件之一：

（一）因身體障礙、精神障礙、智能障礙、重大疾病就醫療養或須長期治療等，經取具醫院證明，且不能自謀生活或無能力從事工作者。

（二）符合衛生福利部依所得稅法第17條第1項第2款第3目之7規定公告須長期照顧之身心失能者，且不能自謀生活或無能力從事工作者。

（三）受監護宣告，尚未撤銷者。