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再談囤房稅 花敬群：可以是一帖藥 但會有副作用

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
內政部次長花敬群。圖／聯合報系資料照片
內政部次長花敬群。圖／聯合報系資料照片

內政部次長花敬群今（21）日接受媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，再談到「囤房稅」時，花敬群表示，囤房稅議題某種程度上被政治化，甚至成了面子問題，他認為，囤房稅可以是一帖藥，有一定效果，但會有一定副作用，且不是唯一解方，各部會目前也都推出不同藥方，希望壓抑炒作。

花敬群表示，台北市是全台最先實施囤房稅的城市，不過台北市在設計差別稅率的同時，卻也將單一自住房屋的稅基打六折，但其實台灣房地產稅制的根本問題就在於稅基偏低。

對於外界要求財政部修法調高囤房稅，花敬群表示，囤房稅也可以是一個藥方，不是完全沒效，但也絕對不是神藥，近期不少地方政府陸續宣示跟進囤房稅，他表示樂見，但也必須提醒，會有副作用，最直接的問題就是導致租金上漲，為了打炒房，讓房客承擔副作用，不是政府樂見。

花敬群說，其實包括財政部推出房地合一2.0、央行接連幾波選擇性信用管制、內政部祭出預售屋合約限制轉售等，陸續也都推了不同的藥方。

囤房稅 花敬群

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