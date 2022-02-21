快訊

福島食品來了！ 食藥署公告即日起生效

減肥喝燕麥奶反而變胖 一表看懂豆漿、牛奶、燕麥奶差異

以前講稅事訴願繳半 現在只要繳三分之一

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

公司被台北國稅局核定營所稅應納稅額150萬元，公司不服，申請復查，復查結果變更稅額為120萬元。但公司仍不服，於111年1月20日提起訴願。台北國稅局表示，依修正後稅捐稽徵法第39條，公司繳納復查決定應納稅額三分之一即40萬元，即暫緩移送強制執行。

以前講訴願繳半，現在降為繳三分之一，即可暫緩強制執行。

台北國稅局表示，對於公法上金錢給付提起行政救濟，以不停止執行為原則，為兼顧納稅義務人權益，避免因強制執行發生不能恢復損害的情形，稅捐稽徵法第39條第2項規定，納稅義務人對復查決定之應納稅額繳納一定比例或提供相當擔保並依法提起訴願者，得暫緩移送強制執行。  

 台北國稅局說明，110年12月17日修正公布之稅捐稽徵法第39條第2項規定，納稅義務人對核定稅捐處分不服，經復查決定後並依法提起訴願，就繳納復查決定之應納稅額由二分之一，調降為三分之一或提供相當擔保，即可暫緩移送執行。

不過，本次稅捐稽徵法修正施行前，已移送強制執行或已繳納復查決定應納稅額二分之一而暫緩移送強制執行者，基於納稅義務人尚未繳納稅捐仍屬其依法應負擔之稅捐債務，且為維持法律安定性，仍應適用修正前之規定。  

國稅局 人權 債務

延伸閱讀

非法民宿加強查 嘉市12個月就罰了45家

男子居檢和胞弟住同戶不同樓層遭罰10萬 台南地院撤銷原處分

不准單列族名 原住民族青年批違憲提告首開庭

社子島開發案通過環評審查 自救會將提訴願

相關新聞

這家公司拿不實發票抵稅 被罰2.5倍罰鍰、300多萬元

台北國稅局查到一家公司，107年6月至10月間，沒有進貨卻拿到統一發票，並作為進項憑證，申報扣抵銷項稅額，補徵營業稅12...

防堵租稅漏洞…權證避險降稅 要再等等

權證避險降稅還要再等等，據了解，財經部會關切「租稅漏洞」風險，原已送到行政院的降稅法案，已退回財政部；近期財政部將重新預...

藝品交易所得報稅 三眉角

為帶動藝文產業發展，去年5月21日起，經文化部核准的個人文物或藝術品交易所得，可採分離課稅，達到減稅效果。財政部台北國稅...

轉讓塔位使用權 要稅

轉賣靈骨塔塔位除了慎防被詐騙外，也要留意課稅問題。財政部台北國稅局表示，個人轉讓塔位使用權，所獲利益屬於「財產交易所得」...

新聞中的法律／跨國籍婚姻破裂 留意二議題

高資產人士離婚過程，涉及雙重國籍、跨國籍婚姻，須面臨二大議題，包括透過司法判決離婚，以及婚前協議的有效性方面，都與純粹本...

【納稅人自救／下】稅單有問題可找納保官 疫情下還可用視訊諮詢降風險

想請納保官幫忙，可利用財政部「稅務入口網」、郵寄、臨櫃等方式申請納保官協助。因應新冠肺炎疫情，部分國稅局已新增可以電腦或手機視訊方式申請納保官協助或諮詢，以即時協助納稅者解決稅務疑義並兼顧防疫，減少民眾出門以降低群聚感染風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。