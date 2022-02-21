這家公司拿不實發票抵稅 被罰2.5倍罰鍰、300多萬元
台北國稅局查到一家公司，107年6月至10月間，沒有進貨卻拿到統一發票，並作為進項憑證，申報扣抵銷項稅額，補徵營業稅123萬9,623元，並處2.5倍罰鍰309萬9,057元。
這家公司繳了100萬元的本稅，主張降低所漏金額的罰款倍數。公司申請復查主張，虛報進項稅額，依裁罰倍數表，於裁罰處分核定前或於復查決定前已補繳稅款者，裁罰倍數則分別降低為1.5倍及2倍。
台北國稅局依財政部100年3月7日台財稅字第09900535810號令規定，向公司解釋，裁罰倍數參考表所稱「已補繳稅款」，係指所漏稅款已「全部補繳完竣」。
最後，公司趕快把剩餘的20幾萬稅款繳清，換取裁罰倍數由2.5倍降到2倍，罰款減了61萬9,811元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言