這家公司拿不實發票抵稅 被罰2.5倍罰鍰、300多萬元

台北國稅局查到一家公司，107年6月至10月間，沒有進貨卻拿到統一發票，並作為進項憑證，申報扣抵銷項稅額，補徵營業稅123萬9,623元，並處2.5倍罰鍰309萬9,057元。

這家公司繳了100萬元的本稅，主張降低所漏金額的罰款倍數。公司申請復查主張，虛報進項稅額，依裁罰倍數表，於裁罰處分核定前或於復查決定前已補繳稅款者，裁罰倍數則分別降低為1.5倍及2倍。

台北國稅局依財政部100年3月7日台財稅字第09900535810號令規定，向公司解釋，裁罰倍數參考表所稱「已補繳稅款」，係指所漏稅款已「全部補繳完竣」。

最後，公司趕快把剩餘的20幾萬稅款繳清，換取裁罰倍數由2.5倍降到2倍，罰款減了61萬9,811元。