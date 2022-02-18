他搞錯遺產稅繳納期限 失去申請復查機會

繼承人尹先生（化名）收遺產稅繳款書及核定通知書，繳納期間至110年8月25日止。尹先生申請延期繳納獲准，延至10月25日。尹先生對核定稅額不服，10月22日申請復查，被台北國稅局以過了申請期限駁回。國稅局說，尹先生必須在9月24日前申請復查。

依稅捐稽徵法第35條第1項第1款規定，納稅人須在原稅單繳納期間屆滿之翌日起30日內申請復查。台北國稅局長宋秀玲說，原稅單在本案指的是國稅局第一次核定的繳納期限。納稅人以為是延期繳納的截止日，這就弄錯了。

用台北國稅局的說法，納稅義務人依遺產及贈與稅法第30條第1項、稅捐稽徵法第26條及相關法規規定，向國稅局申請延期繳納稅捐，經核准，稅捐繳納期限雖延後，但納稅義務人如對核定應納稅額不服，仍應依稅捐稽徵法第35條第1項第1款規定，在原稅單繳納期間屆滿之翌日起30日內申請復查。