去年地價稅課徵最高稅率者 法人貢獻八成六稅額

財政部今（17）日發布統計通報，去年地價稅課徵最高稅率（千分之55）者，有約六成二為法人；課徵最高稅率者合計查定稅額共286億元，其中法人繳納部分則占八成六，反映出法人持有土地地段較佳或地價較高、坪數較大。

地價稅是採分級稅率，私有一般土地依超過「累進起點地價」倍數訂定不同稅率級別（第一級至第六級），分別課徵千分之10至55，各縣市累進起點地價不同；另外公有土地稅率為千分之10、自用住宅用地稅率則是千分之2。

財政部統計，課徵最高稅率（第六級，千分之55）土地的地價稅額，歷年皆占稅源三成，是向來主力；而公有土地、自宅用地僅占約6%。

去年地價稅實徵淨額約902億元，其中課徵最高稅率者，查定稅額為286億元，進一步觀察納稅人樣態，286億元當中有八成六是法人貢獻。

觀察六都，課徵第六級稅率者中，台北市法人、自然人合計僅78人，但合計貢獻約92億元，官員解釋，台北市一地難求，公告地價較高，且累進起點地價也比較高，自然適用最高稅率人數較少、而稅額較高。

值得留意的是，台北市適用最高稅率的自然人，只有兩位，男性、女性各一位，且年齡都是在65歲至74歲區間，是台北市名副其實的大地主。

若從性別來觀察，所有課徵最高稅率的自然人中，男性貢獻30億元，女性貢獻11億元；此外自然人人數上，除台北市男女各一位外，其餘五都都是男性多於女性，尤其台中男性是女性的三倍，相差最懸殊。

若從年齡來觀察，課徵最高稅率的男性納稅人的年齡，多在55歲以上，占八成，尤其以65歲至74歲最多；而在54歲以下的男子則以台中市最多，可能與台中市的累進起點地價較低有關。

財政部表示，地價稅的徵收基準是各縣市的公告地價，實徵淨額走勢和公告地價的調幅息息相關。去年全年地價稅902億元，是六年來最低，主因農田水利會自2020年 10月起改制為公務機關，其出租的土地稅率改適用公有土地稅率 千分之10。