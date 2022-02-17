擋不住房市熱度 去年12月房地合一稅收價新高

游資充沛、通膨隱憂、利率低，2021年房市大好，經官方針對部分遞延入帳稅款的賦稅收入修正後，去年12月的房地合一稅收，達47.3億元，全年稅收達245.7億元，創下歷史新高，市場景氣熱絡下出現三現象，包括房價漲多、交易多、短期轉手多，專家指出，預售換約納入房地合一稅申報後，更成為推升稅收的來源之一。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若把房地合一稅收當成景氣好壞的指標，去年12月的房地合一稅收出現歷史新高，且一舉比前高大幅成長達6成，就可反映出當前市場熱度相當高，房地合一稅收屬於所得稅，有獲利才需要繳稅，因此稅收大幅增加，背後代表房價也出現明顯漲勢，另一方面交易量大且2016後買進的不動產，短期出售增加也帶動稅收成長，再加上一手市場景氣熱絡，預售換約也納入房地合一稅申報，也會帶動稅收成長。

原先官方統計去年12月房地合一稅29億元，不過因為跨年度的關係，部分遞延入帳稅款修正統計後，去年12月的房地合一稅收修正為47.3億元，相較前高房地合一2.0新制上路時，去年7月的29.2億元，大幅成長約6成，且去年全年的房地合一稅收也從先前的227億元新高，再往上調升至245.7億元。

若以區域表現來看，去年12月稅收最高的是台中市，個人房地合一稅收為8.7億元，其次是台北市的8.3億元，高雄市6.7億元，新北市5.7億元，桃園市5億元，新竹縣1.9億元，新竹市1.9億元。

曾敬德提醒，房地合一稅收大幅飆高，背後可能也是短線市場過熱的一種警訊，購屋人避免將財務槓桿用至極限，同時可以預先試算升息後的房貸負擔。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，房市習於重稅，低利熱錢擋不住對於房市投資的興趣，因此即便房地合一稅再修正重稅期，房產獲利的甜頭仍讓市場勇於搶進，如今投資獲利本就薄利，房產轉手即便被課重稅，仍有一筆不錯的賺價差空間，預期後續房地合一稅收都將連創新高。