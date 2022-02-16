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遺產稅稅額試算 首批755件申請案已通知納稅人

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
財政部自今年起推出暖心「遺產稅稅額試算服務」，首批申請案件共755件，財政部已將結果通知納稅人，提醒納稅人在確認試算內容無誤後，可在申報期限內回復確認，就能輕鬆完成遺產稅申報。圖／本報資料照片
財政部自今年起推出暖心「遺產稅稅額試算服務」，首批申請案件共755件，財政部已將結果通知納稅人，提醒納稅人在確認試算內容無誤後，可在申報期限內回復確認，就能輕鬆完成遺產稅申報。圖／本報資料照片

財政部自今年起推出暖心「遺產稅稅額試算服務」，首批申請案件共755件，財政部已將結果通知納稅人，提醒納稅人在確認試算內容無誤後，可在申報期限內回復確認，就能輕鬆完成遺產稅申報。

賦稅署副署長樓美鐘表示，財政部已處理完成的首批案件是在今年1月1日至4日首周申請者，共755件，其中有286件符合稅額試算資格，據了解多數為免稅案件。

剩餘469件則不符合適用要件，樓美鐘說，這部分雖無法提供稅額試算，但仍會提供金融遺產資料給納稅人，納稅人須在法定期限內完成遺產稅申報。

至於不符合要件原因，經統計，有37%案件竟是因為申請案件的被繼承人遺產，早已有申報紀錄。樓美鐘認為，可能是因為剛推出創新服務，繼承人抱持著試試看的想法提出申請，相信往後這類案件會逐步減少。

另外也有約25%不符稅額試算適用範圍者，是因被繼承人除了金融遺產、房地產外、上市櫃股票、基金等，還有其他種類財產。

財政部表示，鼓勵納稅人收到稅額試算通知後，採線上下載及線上登錄回復確認，可減少郵寄時間及郵資，也可節能減碳；另外若不同意試算內容，或是不符合試算案件，仍應在期限內自行申報遺產稅。依規定，遺產稅申報期限為被繼承人死亡日起六個月內，經國稅局核准延期申報者，則是在被繼承人死亡日起九個月內。

遺產稅 財政部

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