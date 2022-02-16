全球最低稅負來襲 恐帶動各國新一波查稅

分析全球最低稅負制明年上路的影響，安永聯合會計師事務所今（16）日指出，根據現行國際範本內容，新制的所得計算，強調是「常規交易」範圍下的所得，預期這樣的制度設計，將促使各國發動新一波的移轉訂價查核。

安永今日舉辦網路研討會，針對經濟合作暨發展組織（OECD）所推動的全球最低稅負制度，會計師周黎芳指出，新制會在各個國家或地區，分別計算當地有效稅率，若低於15%者，跨國企業母公司所在國，將有權進行補稅。

周黎芳表示，所謂的有效稅率，是以當地所繳的稅款為基礎、以及集團在當地的所得為分母，算出是否達到15%標準，其中特別在「分母」的部分，OECD提供的範本建議，各國要把跨國企業的關係人交易納入評估並調整。

舉例來說，假設該集團在A國繳納所得稅約莫新台幣400萬元，帳面上年度所得為2,000萬元，那麼當地有效稅率為20%，不會因全球最低稅負補稅。

周黎芳表示，但是若把不合常規的關係人交易揪出，該集團可能利用移轉訂價，將當地高額利潤移轉到B國子公司，調整所得至常規交易範圍後，該集團在A國的有效稅率，便可能不到15%。

周黎芳指出，考量到上述跨國集團可能的操作，OECD特別強調，在計算全球最低稅負制時，特別遇到關係人交易，要調整為常規交易範圍下的所得，預期在這種制度設計下，上路後將帶來新一波全球性的移轉訂價查核。

全球最低稅負制預定今年在各國展開立法，明年起上路，周黎芳提醒台商，把握最後數個月的時間，著手盤點目前所在營運區域的有效稅率，以及各地子公司的利潤與其功能、風險是否相符，及早進行調整。