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企業購置自用車 會計師提醒營所稅眉角

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

企業購置自用車，留意二項稅務規定，勤業眾信聯合會計師事務所今（15）日提醒，首先，購車後可認列的折舊成本，在稅法上訂有金額上限；其次，未來欲轉手出售車輛時，則須按照一般的折舊方法，來計算車輛的出售損益。

勤業眾信稅務部會計師戴群倫表示，企業購買取得小客車後，稅法規定，持有期間提列的折舊費用，最高以250萬元為限，超限的折舊金額，不得於報稅時認列為費用。

舉例來說，企業若購買500萬元的小客車，按耐用年數五年攤提折舊，估計五年後殘值為100萬元，在會計帳上，每年應認列80萬元折舊費用[（500萬元-100萬元）÷5年]。

但在申報營所稅時，由於車輛最高成本以250萬元為限，因此在殘值與折舊費用的攤提上，這台車的認列金額可能須全面減半，意即在五年內，每年僅能認列申報40萬元的費用。

值得注意的是，戴群倫指出，當這間公司未來要賣車時，財、稅的認定是一致的，也就是要以原價及會計帳上的殘值，來計算出售時的未折減餘額，以及出售損益。

舉例而言，如果前述車輛使用四年出售，戴群倫表示，在會計帳上，該輛500萬元小客車，已折舊320萬元（80萬元*4年），未折減餘額為180萬元；若以250萬元價格出售，則會產生70萬元出售利益（250萬元-180萬元），須在申報營所稅時認列。

營所稅 報稅

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