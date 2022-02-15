哥哥讓售未上市股票給弟弟有贈與稅問題？ 國稅局這樣說

哥哥把一家未上市股票賣給弟弟，到公司過戶，公司股務提醒可能有贈與稅問題，要求出具國稅局核發的「非屬贈與財產同意移轉證明書」。哥哥向國稅局詢問，南區國稅局要哥哥拿出支付價款證明，到國稅局申請該證明書。

怎麼提支付價款證明？官員說，假設是匯款，就可以拿出弟弟的匯款單，入帳的存款簿。總之，就是能證明付款的憑證。支付價款是要證明這是買賣，不是贈與。

假設弟弟匯款100萬元給哥哥，之後，因為弟弟手頭不便，哥哥又不時5萬、10萬的，匯款給弟弟，這不會被說是做假吧？官員表示，弟弟的匯款可以證明是支付價款，但國稅局要舉證5萬、10萬的匯回款是做假，是有困難的。

官員說，哥哥申請後，國稅局需要查核的時間，如果是臨櫃申請，不會馬上拿到證明，必須等等。國稅局至少要查一下公司淨值，看看每股買賣價格是否高於公司每股淨值。如果比公司淨值低，有可能要把其間差價「視為贈與」。所以，兄弟之間訂買賣價格，最好先問一下公司，公司每股淨值是多少。

在程序上，兄弟間應該會先完成交易，繳完證交稅，才會到國稅局辦「非屬贈與財產同意移轉證明書」，最後才是公司過戶這一關。因此，如果被「視為贈與」，要核課贈與稅，兄弟買賣可以後悔，「證交稅是可以退的。」

官員說，這位哥哥是有概念的，為避免紛爭，他和弟弟正式簽訂買賣契約書，且經確認股票係經銀行簽證發行，屬有價證券，詢問國稅局前，也已依法繳納證券交易稅。公司股務也是有概念的，要求哥哥先去確認贈與稅問題才來過戶。

南區國稅局官員把相關規定講得更清楚些，他表示，依證券交易稅條例規定，凡買賣有價證券，除各級政府發行之債券外，應按每次交易成交價格，依規定稅率課徵證券交易稅。但如屬「二親等以內」親屬間之買賣，依遺產及贈與稅法第5條第6款規定，除非能提出已支付價款之確實證明，且該已支付之價款非由證券出賣人貸與或提供擔保向他人借得者，否則就應以贈與論課徵贈與稅。

另依遺產及贈與稅法第42條規定，公私事業辦理贈與財產之產權移轉登記時，應通知當事人檢附稽徵機關核發之贈與稅稅款繳清證明書，或核定免稅證明書，或不計入贈與總額證明書，或同意移轉證明書之副本；其不能繳附者，不得逕為移轉登記。

該局指出，兄弟為二親等以內親屬，雙方之間買賣未上市股票，即使私法上有簽訂買賣約定書為證，國稅局調查時，如果無法提示已支付價款之確實證明，就須依照稅法規定，以贈與論課徵贈與稅。因此，林先生辦理股票過戶時，公司股務才會要求出具國稅局核發的「非屬贈與財產同意移轉證明書」。

官員指出，二親等以內親屬間買賣未上市股票，如因無法提出已支付價款之確實證明，經以贈與論課徵贈與稅者，依「證券交易稅條例實施注意事項」第3點規定，有價證券因贈與而取得者，非屬交易行為，應免課徵證券交易稅，原已納證券交易稅可依稅捐稽徵法第28條規定申請退還。