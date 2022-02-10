銀行業利多！投資短期票券營業稅率降至2％

銀行業有利多！財政部近日修正發布相關辦法，明定銀行業投資短期票券（例如國庫券）收入，屬於「其他專屬本業收入」，適用的營業稅率從原本的5%降至2%，並回溯至今年元旦適用，也就是說，銀行業今年3月申報今年1-2月營業稅時，若有這項收入就能適用。

金融業營業稅主要分為四種稅率，包括「銀保本業收入」、「非專屬本業收入」，兩者適用5%稅率；「其他專屬本業收入」則適用2%稅率；另外保險業的再保費收入為1%。

財政部訂有「銀行業保險業經營銀行保險本業收入範圍認定辦法」，來明定適用範圍，財政部近期修正這項辦法，擴大銀行「其他專屬本業收入」、適用2%稅率的範圍，主要納入兩項。

首先是納入銀行投資短期票券。財政部官員表示，現行信託投資業、票券業投資或經營短期票券業務相關收入的營業稅率都是2%，銀行業在辦法修正前卻適用5%稅率，為使租稅負擔一致，將這類收入納入銀行的其他專屬本業收入，稅率降至2%。

官員舉例，短期票券例如國庫券，對銀行業者而言是相對穩定且風險較低的投資，是業者在投資排列組合的選項之一，雖難以量化統計實際受惠情形，但對銀行業而言絕對是利多。

其次，修法也將銀行購買或持有中央銀行發行定期存單（NCD）產生的收入，在辦法裡明定，視為其他專屬本業收入。

官員解釋，央行定期存單是調整貨幣市場的政策工具之一，由於購買NCD利率通常不錯，不少銀行業都會購買，財政部在2019年底就已發布解釋令，說明這部分稅率以2%計算，這次修正辦法是將解釋令內容納入，與既有規定一致，因此不另定回溯條款。

財政部提醒，銀行業今年3月申報1-2月期營業稅時，如有投資短期票券業務收入或買賣央行定期存單產生的收入，應依規定填入其他專屬本業收入欄位，以適用2%稅率。