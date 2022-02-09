CFC明年元旦上路 個人、法人股東有二點差異

CFC（受控外國企業）課稅制度將於明年上路，安侯建業聯合會計師事務所今（9）日指出，新制對於個人股東與法人股東，有二項主要的差異，首先，CFC收入視為個人海外所得，因此每個申報戶可享670萬元免稅額；第二，海外控股公司若有轉投資中國大陸子公司，盈餘匯出大陸時的扣繳稅款，可能無法抵減CFC相關所得。

安侯建業會計師葉建郎表示，行政院日前已經正式宣布，個人及營利事業CFC制度都將於明年上路，我國不少高資產人士，只要符合我國稅務居民身分，便可能要在2024年5月申報個人所得稅時，一併依持有CFC股權比例，計算海外營利所得、計入基本所得額。

葉建郎指出，稅法透過四個要件，要求高資產人士申報手頭的CFC所得，第一，個人直接或間接持有境外公司股權超過50%，或對其具有重大影響主導能力；第二，境外公司位在低稅負國家或地區；第三，單一境外公司當年度盈餘超過新台幣700萬元，或申報戶所控制的全部CFC，當年度盈餘與虧損合計超過新台幣700萬元；第四，這些境外公司未進行實質營運，或是股利、利息、出售資產增益等被動收入，占收入比重高於10%。

從明年開始，上述CFC獲配的轉投資盈餘時，即便還沒分回給台灣股東，仍須視為台灣股東的所得，讓股東提早被課稅。

值得注意的是，葉建郎指出，個人股東與法人股東，在計算CFC所得及稅額時，會因稅制不同而有差異，除了個人要以戶為單位合併申報之外，由於CFC所得視為個人的海外所得，適用《所得基本稅額條例》來計稅，所以每個申報戶每年可以享670萬元免稅額，適用的稅率為20%。

另外，葉建郎表示，跟法人股東不同的是，大陸來源所得要併入綜所稅計算，而不會歸到基本所得額，因此CFC獲配大陸子公司、孫公司的盈餘時，過程衍生的扣繳稅款，可能不能主張為個人CFC所得的成本，這是大股東們明年須留意的差異。