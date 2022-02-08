政府穩物價 財政部：每月減稅利益31億元

為穩物價，行政院核定機動調降進口「黃小玉」營業稅、奶油與烘焙用奶粉關稅減半、汽柴油貨物稅調降、延長水泥貨物稅減半等，財政部表示，包括營業稅、貨物稅、關稅等，合計每月減稅利益約31億元，呼籲業者將減稅利益如實反映，調降物價，切合政府穩定物價美意。

財政部指出，營業稅方面，每月減稅利益約3.8億元；貨物稅方面，汽油部分每月約17.68億元，柴油部分每月約6.65億元，水泥部分每月約1.6億元；關稅部分，每月減稅利益約1.35億元。合計約31億元。

財政部表示，近期國際油價及原物料價格上漲，影響國內民生經濟，為緩解物價上漲壓力並調節物資供應，財政部依貨物稅條例第7條、第10條及關稅法第71條規定，報奉行政院核定，自今年2月7日起至同年4月30日止，機動調降汽油貨物稅應徵稅額，由每公升徵收新臺幣（下同）6.83元調降至每公升徵收4.83元，調降幅度29.3%；機動調降柴油貨物稅應徵稅額，由每公升徵收3.99元調降至每公升徵收2.49元，調降幅度37.6%。

另外機動調降奶油關稅稅率，由5%調降至2.5%；無水奶油關稅稅率，由8%調降至4%；烘焙用奶粉關稅稅率，由10%調降至5%，調降幅度均為50%。

另外先前奉行政院核定機動調降卜特蘭一型水泥貨物稅應徵稅額及機動調降牛肉、小麥等18項貨品關稅稅率部分，在實施期間屆滿後，繼續延長至4月30日止。

財政部提醒，配合本次機動調降水泥、汽油、柴油貨物稅應徵稅額，及機動調降進口牛肉、小麥、烘焙用奶粉、奶油、無水奶油關稅稅率實施期間，國產水泥、汽油及柴油之適用期間，依貨物稅條例第2條規定，以出廠日為準；其他進口貨物適用期間之認定，依關稅法施行細則第2條規定，進口貨物以其運輸工具進口日為準，又依同細則第6條規定，所稱運輸工具進口日，海運貨物係以船舶抵達本國港口向海關遞送進口艙單之日；空運貨物以飛機抵達本國機場向海關遞送進口艙單之日為適用之準據。

營業稅方面，財政部說明，考量黃豆、小麥及玉米進口價格大幅上揚，造成飼料、肉類食材、沙拉油、麵粉、麵條及麵包等民生消費物資價格波動，為穩定物價，爰報院機動調整免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅，以減輕國內畜產飼料及沙拉油相關產製業者成本負擔。