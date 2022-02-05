社會住宅包租代管3.0上路 房東、房客新選擇

嘉義市今年1月底再推出社會住宅包租代管3.0版，由租屋服務業者開發民間住宅出租，替代作為社會住宅，可提供弱勢家庭及就業、就學青年租屋協助與租金補助，並協助租賃雙方處理租屋過程中的諸多事宜，除保障租賃雙方權益外，透過活化及利用現有空屋，減輕直接興建社會住宅的財政負擔，讓許多在外打拼青年或特殊境遇家庭擁有安身立命的住所。

市府表示，社會住宅簡單來說就是由政府蓋房子出租給民眾、或者是由政府承租民間的空屋轉租給民眾的住宅，租金也會比較便宜。與過去以出售為主的國民住宅不同，社會住宅是只租不售的住宅，使政府提供的住宅資源能循環利用，照顧更多的民眾。

目前嘉義市有「友忠好室」、「博愛安居」2個社會住宅方案，都在去年決標預計2025年陸續完工，將分別提供144戶、206戶社會住宅。

依住宅法規定，社會住宅應提供至少百分之四十以上出租予經濟或社會弱勢者，另提供一定比率給未設籍於當地且在該地區就學、就業有居住需求者。也就是說數量名額有限。為因應這狀況，市府與民間租屋業者推出社會住宅包租代管3.0版，由租屋服務業者開發民間住宅出租，替代作為社會住宅。

市府期盼藉由官方與民間力量合作，提升現有民間閒置房屋使用率、激勵屋主釋出空屋資源進入租屋市場。

社會住宅包租代管3.0版對參與的房東能享有房屋、地價與所得稅的減免；最高每年1萬元的修繕補助；還有專人免費幫忙房屋管理。

房客則能享受租屋補助、有更多元的居住選擇及提升居住品質，落實市府照顧青年與弱勢安居的目標。

嘉義市社會住宅包(代)租代管第三期計畫委由「兆基管理顧問股份有限公司」租屋服務業者，協助辦理包租代管，今年預定500件包租（250件）與代管（250件）租屋媒合，民眾可透過電話聯絡或到該公司嘉義市服務處洽詢。