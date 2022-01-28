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發生車禍未申報房地合一稅 國稅局取消75萬罰款

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

陳先生出售房地獲利，卻未在出售移轉登記之30日期限內申報繳稅，高雄國稅局已計算應補稅150萬元及處0.5倍罰鍰75萬元。經納保官了解，陳先生車禍重傷住院，國稅局取消罰款，並協助申請分期繳稅，度過家庭經濟難關。

高雄國稅局表示，國稅局通知陳先生，請他陳述意見，說明為什麼沒有報稅，但遲遲未有音訊。國稅局主動聯絡陳先生家人。

陳先生與兒子同住，家裹同住的只有兩個人，兒子還在學，陳太太長年住在大陸。聯絡後，國稅局知道情況：在房地移轉登記後第四天，陳先生不幸發生重大車禍，腦部出血、瀰漫性神經軸受損，傷勢十分嚴重住進加護病房，陷入意識昏迷。

高雄國稅局同仁轉請納保官協助，透過家人，納保官取得病歷與診斷證明書等資料，據此研判陳先生無法在法定期間申報房地合一稅，主動出具意見書讓陳先生得予免罰。

高雄國稅局表示，近日陳先生雖已逐漸甦醒，惟仍屬重度身心障礙，常住照護機構。納保官建議申請分期繳納。國稅局核准其分期繳稅。

國稅局 車禍 房地合一

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