文獎進口藝術品有新代碼 海關提醒業者注意

基隆關表示，參展或拍賣的文物、藝術品及標本進口，注意「關港貿作業代碼」修正了，以配合文化藝術獎助及促進條例的租稅優惠規定。

財政部關務署以110年11月25日台關業字第1101030998號公告並實施。

為落實文獎條例第30條規定，文化部會同財政部就進口物品範圍及進口申報程序等，訂定參展或拍賣之文物藝術品標本進口免繳納稅款保證金辦法，進而配合修正「關港貿作業代碼」七、納稅辦法及八、統計方式。

要點如下：

一、進口納稅辦法：

(一)代碼58的代碼意義新增11，屬文化藝術獎助及促進條例貨物復運出口者。

(二)修正代碼73，將原代碼意義增列文化藝術獎助及促進條例貨物待復運出口，非屬書面保證案件。

(三)新增代碼75，文化藝術獎助及促進條例貨物待復運出口，屬書面保證案件。

二、出口統計方式：新增代碼99，屬文化藝術獎助及促進條例之貨物。

基隆關提醒，符合免繳納稅款保證金辦法的進口貨物，可依規定進口時向海關提供書面保證，免繳納稅款保證金放行。