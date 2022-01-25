紓困減稅！醫事人員收入費用率可調增為標準之117.5%

延續去年紓困措施，財政部今（25）日發布「110年度執行業務者費用標準」，醫事人員各項收入適用的費用率，可按標準的117.5%計算，比去年的112.5%還高，醫事人員免舉證、可無條件適用；其餘執行業務者，若收入較109年或108年減少達三成，則費用率可按標準的112.5%計算。

財政部每年都會公布執行業務者收入標準、費用標準等，當執行業務者未依法辦理申辦，或未依法設帳記載並保存憑證，或未能提供證明所得額的帳簿文據時，就依據部頒標準來計算其收入及費用。

財政部表示，109年度就針對執行業務者提供紓困措施，提高費用率，讓費用占比增加，達到減稅效果。而110年疫情未緩解，且5月至7月本土疫情嚴峻，提升至三級警戒，因此有必要延續這項租稅紓困。

針對醫事人員，由於屬防疫前線，需採取更高規格防疫措施，有其特殊性，因此「醫事人員」各項收入適用的費用率，可按費用標準的117.5%計算。

舉例而言，西醫師全民健康保險（下稱健保）收入的費用標準由每點0.8元提高為0.94元，掛號費收入的費用標準則由78% 提高為92%；至於藥師的健保收入(含藥費收入)適用之費用率，由94% 提高為97%，比去年的96%高1個百分點。

財政部表示，「醫事人員」適用的執行業務費用標準，無須個別舉證其受疫情影響情形，也無適用條件限制。

至於非醫事人員，考量受影響程度與防疫前線之醫事人員有別，因此維持去年調增幅度，年度收入總額減少達30%，適用的費用率可按費用標準的112.5% 計算，而在110年度收入的比較基礎上則放寬為109、108任一年度。

財政部表示，執行業務者或其他所得業者，110年度受疫情影響，其採收入減除相關費用核實計算損益，並能提供證明所得額之帳簿文據調查者，可依帳證及相關規定核實認定；其未依法設帳記載及保存憑證，或未能提供證明所得額之帳簿文據，得依上開收入及費用標準申報110年度執行業務所得及其他所得。