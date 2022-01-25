遺有「視同農地」 仍可申請遺產稅免稅
陳小姐詢問高雄國稅局，父親遺有土地，原先是農地，96年變更為乙種工業用地，但是那塊地現在仍然耕種，可以申請農地農用免遺產稅嗎？高雄國稅局表示，取得農用證明和都市計畫主管單位無法開發的證明，「兩項證明同時具備」就可以。
高雄國稅局官員說，因應都市發展，隨著都市計畫，農地變更為可建地，地目已經變更了，但是如果政府相關的公共設施配套尚未完成，以致建地無法開發，此時，如果仍做農用，「視同農地」。
官員指出，陳小姐可以參考農業發展條例第38條之1第1項規定，辦理遺產稅申報時，檢具相關證明文件，仍可以列報農業用地扣除額，亦即農地農用免遺產稅。
不過，如果列管五年內，進入開發程序，不再種地，官員說，則為取消該扣除額，補徵該視同農地遺產稅。
檢具的相關證明文件，以高雄市來說，官員指出，一、向區公所申請，取得農用證明。二、向都發局申請適用農發條例38條之1，取得「視為農地」的憑證。
都發局會評估，該地是否受限於都市計畫書之規定，致無法按變更後之土地使用分區使用，只能繼續維持作原來農業使用，如「依法應完成之細部計畫尚未完成」、或「已發布細部計畫，規定應實施市地重劃或區段徵收，於公告實施市地重劃或區段徵收計畫『前』」。
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