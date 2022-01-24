小確幸！雲端發票抽獎 財政部送出Gogoro、iPhone12

為推廣消費者使用雲端發票，財政部與財金資訊公司合作舉辦雲端發票網路活動，今（24）日抽出第二波獎品，共有恭喜194位得獎者，本次最大獎電動機車Gogoro共抽出二台，分別由吳姓及龔姓消費者獲獎，得獎名單將於明日晚間公布於活動官網，並個別通知實體獎項獲獎者。

中區國稅局表示，本次活動執行期間是從2021年8月25日至2022年3月31日止，設有多項抽獎活動，獎品總數高達18,000個，總獎金更超過230萬元。

抽獎活動共分四波，去年第一波先抽「儲存雲端發票」及「發票兌領」二類獎項，第二波則於今日下午2時抽出，過程中邀請律師見證，以電腦隨機方式抽出得獎者，獎項包括Gogoro電動機車、iPhone12、Switch Lite、電子購物金500元及100元等，共抽出194名；其中二台Gogoro的中獎人分別為吳姓及龔姓消費者。

中區國稅局表示，本次得獎名單將於明日下午6時公布於活動官網及中區國稅局FB粉絲專頁，得獎者將在1月28日前收到得獎通知，其中實體獎項會額外個別通知，請得獎者於指定期間內，以紙本回復領獎相關資料；電子購物金的得獎者，則是以手機簡訊通知獲獎訊息及發送電子購物金兌換序號。

中區國稅局預告，3月還會再進第三波抽獎，並於4月進行「終極抽獎」活動，最大獎為汽車一台，及早登錄活動網站並完成註冊，就有機會把汽車開回家。