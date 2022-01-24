快訊

與北市確診房仲聚餐...蘆洲男足跡再更新 曾去超商、麵館

高雄市公布33處確診足跡 銀行、夜市、夢時代入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小確幸！雲端發票抽獎 財政部送出Gogoro、iPhone12

經濟日報 / 記者程士華／即時報導
財政部與財金資訊公司合作舉辦雲端發票網路活動，今（24）日抽出第二波獎品，共有恭喜194位得獎者。圖／聯合報系資料照片
財政部與財金資訊公司合作舉辦雲端發票網路活動，今（24）日抽出第二波獎品，共有恭喜194位得獎者。圖／聯合報系資料照片

為推廣消費者使用雲端發票財政部與財金資訊公司合作舉辦雲端發票網路活動，今（24）日抽出第二波獎品，共有恭喜194位得獎者，本次最大獎電動機車Gogoro共抽出二台，分別由吳姓及龔姓消費者獲獎，得獎名單將於明日晚間公布於活動官網，並個別通知實體獎項獲獎者。

中區國稅局表示，本次活動執行期間是從2021年8月25日至2022年3月31日止，設有多項抽獎活動，獎品總數高達18,000個，總獎金更超過230萬元。

抽獎活動共分四波，去年第一波先抽「儲存雲端發票」及「發票兌領」二類獎項，第二波則於今日下午2時抽出，過程中邀請律師見證，以電腦隨機方式抽出得獎者，獎項包括Gogoro電動機車、iPhone12、Switch Lite、電子購物金500元及100元等，共抽出194名；其中二台Gogoro的中獎人分別為吳姓及龔姓消費者。

中區國稅局表示，本次得獎名單將於明日下午6時公布於活動官網及中區國稅局FB粉絲專頁，得獎者將在1月28日前收到得獎通知，其中實體獎項會額外個別通知，請得獎者於指定期間內，以紙本回復領獎相關資料；電子購物金的得獎者，則是以手機簡訊通知獲獎訊息及發送電子購物金兌換序號。

中區國稅局預告，3月還會再進第三波抽獎，並於4月進行「終極抽獎」活動，最大獎為汽車一台，及早登錄活動網站並完成註冊，就有機會把汽車開回家。

國稅局 雲端 發票 Gogoro iPhone12 財政部

延伸閱讀

彰化員林田中央休憩步道啟用 居民增加休閒小確幸

距離上市再邁進一步！Gogoro宣布Hero MotoCorp、Engine No.1成為私募增資新夥伴

Hero MotoCorp、Engine No.1加入成為Gogoro赴美上市私募增資新夥伴

標錯價佛心加碼！奇彗生技再推刮刮樂 最大獎抽gogoro

相關新聞

法人股東領董監酬勞 要稅

公司擔任法人董監事，從另一家公司取得的董監酬勞，應在取得年度列報為收入課稅。財政部台北國稅局表示，近期發現有公司搞錯「董...

新聞中的法律／美採購國產化規定趨嚴

美國聯邦政府堪稱是世界上最大的單一買主，每年於政府採購所花費之金額可高達6,000億美元，且採購內容無所不包，從醫療設備...

年終逾86,001元 須扣5%稅款

正值歲末，許多企業會發放年終獎金，財政部南區國稅局表示，年終獎金每次給付金額若未達扣繳起扣點，以2022年而言為86,0...

大數字／去年稅收2.8兆元 「疫」外創高

回顧過去十年的我國稅收表現，共歷經三次主要的波折，財政部表示，最近一次為眾所周知的新冠疫情，另外二次則分別是兩稅合一落日...

大數字／所得稅占比 達四成以上

根據財政部資料，過去十年間，我國所得稅占總稅收的比率，皆在四成以上，部分年度更將達到四成五，近幾年更有營所稅抬頭，占比逐...

大數字／調漲囤房稅 將成新稅源

對於未來可預見的稅制變化，六都及新竹縣市調漲囤房稅，可能會成為新增的稅源所在，財政部表示，不過依房屋稅徵收時程來看，這些...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。