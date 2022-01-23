陸推不動產稅改 會計師提醒稅負風險
中國大陸國家稅務總局與自然資源部近日聯合發布不動產登記資訊共享的通知，未來房產所有權變更時，房產變更登記部門會及時將權利人姓名與證件號碼、不動產共有情況、單位代碼、坐落、面積、交易價格、權利類型、登記類型、登記時間等資訊跟稅務單位連線，做到單一窗口線上線下及時辦理。資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，此舉的深層目的是作為未來推動房地產稅改革時，能掌握全國各地不動產單位代碼，進而完善目前稅務機關城鎮土地使用稅與房產稅的數據庫。
徐丞毅說，房產稅是「共同富裕」稅務改革的重點。目前只有上海與重慶在2011年試點開徵房產稅，但由於徵收範圍太狹隘（例如上海本地戶口只對第二套房徵收，重慶則對獨棟商品房與高檔住房徵稅）、徵稅稅率過低（約交易價格的0.4%~1.2%），導致稅源太少，既不足以抑制房價，也非稅務稽查重點。考量房地產是高所得族群的主要獲利來源，因此先掌握即時不動產登記資訊，未來稅務稽徵上將更為便利。
現行中國大陸稅制下，個人購買與持有房地產的稅費較低。以台商持有／處分上海房地產為例，若本身無上海戶籍身分，取得房產需要按交易價格的70%繳納0.6%或0.4%的房產稅、交易價格1%到1.5%或3%的契稅。若持有期間未出租，則不需繳納任何房產稅或城鎮土地使用稅。而長期持有唯一的普通住房處分時，還可以免繳納個人所得稅、增值稅與印花稅與土增稅。
徐丞毅表示，過去台商看好大陸不動產增值幅度大，基於財富配置會在大陸購買房產，且由於各省市地籍登記資料缺乏互通，因此有機會不需繳納太多稅負。但近期大陸公部門的資訊共享及數位稽查能力越來越強，建議台商在規劃大陸不動產財富時應注意未來房地產稅務法令改革趨勢，預先思考未來處分時能否主張為唯一住宅或普通住房，享受當前免增值稅與個人所得稅優惠，以及未來財富傳承計畫。
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