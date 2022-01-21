房地合一新制上路稅收反創高 台中高雄短期交易熱絡

根據財政部最新統計，去年七月房地合一2.0上路後，第四季的房地合一稅收竟達76.8億元，創下房地合一上路以來的單季新高，全年房地合一稅收227億元也是歷史新高。六都之中房地合一繳稅王為台中市47.4億元，居次的高雄市也有34億元，連離島連江縣去年都課徵了817萬的房地合一稅。房仲業者表示，本以為短期交易會變少、且稅收隨之下滑，不過這波景氣上升力道明顯強於稅制管制力量。

信義房屋專案經理曾敬德表示，房地合一2.0新制上路，主要是為抑制短期投資投機，最有效的狀況，應是短期交易變少且稅收隨之下滑，不過這波景氣上升力道明顯強於稅制管制力量；另方面短期稅率拉高，加上預售換約納入房地合一稅，也可能是促使稅收增加的原因。

統計顯示，去年第四季房地合一個人稅收達76.8億元，年增幅度達7成，稅收最高的是台中市的16.1億元，其次則是高雄市的11.7億元，交易量最大的新北市約9.9億元，反而不如台中高雄。曾敬德說，從稅收資料來看，台中、高雄房市交易熱絡，可能有人搭景氣順風車，有較多的短期交易與房價增值。