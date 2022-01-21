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快找發票！9-10月期五張千萬大獎沒人領
去年11-12月期發票即將於本月開獎，財政部今（21）日指出，日前開獎的9-10月期發票，卻仍有五張千萬大獎，目前仍無人兌領，呼籲消費者多找找手邊的發票，以免和財神爺擦身而過。
財政部表示，去年9-10月期發票領獎期限至3月7日，1,000萬元大獎的部分，該期共開出13張，目前仍有五張尚無人兌領，其中一張是在新竹市巨城購屋中心開出，是一張60元的停車費發票。
另外四張千萬大獎皆是於南部地區開出，一張是在台南市中西區，賓士府前KTV所開出的包廂及餐飲費發票。
有二張於高雄市開出，一張是由楠梓區建佑藥局所開出；另一張是由三民區定食8所開出。
還有一張在屏東市金玉堂批發廣場所開出的發票，甚至僅消費8元購買小物，卻兌中1,000萬元最大獎，至今還沒找到幸運兒。
200萬元頭獎的部分，同樣也有五張尚未兌領，財政部指出，一張是來自新北板橋的遠東百貨，消費3,057元餐費。
桃園市開出二張200萬元獎，其一張位於龜山區，也是由金玉堂批發廣場開出，消費金額29元；另一張則是全家中壢元大一店所開出，消費89元。
剩下二張，其中之一在南投縣埔里鎮「可迪麵包花園」開出，消費128元；另一張在彰化縣溪湖鎮的統一超商開出，消費食品及飲品共177元。
為了推廣節能減碳，財政部針對未列印出的雲端發票，提供30組100萬元雲端專屬獎，這部分也有九張尚未兌領，分別有蝦皮購物、台灣之星電信費、foodpanda外送費、家樂福超市及便利商店消費發票。
財政部提醒，發票存為雲端發票後，記得進行載具歸戶，並留意店家通知中獎的訊息，以免錯過專屬大獎。
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