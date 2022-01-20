會計師提醒：移轉大陸不動產 未來稅務機關看透透

針對已在中國大陸置有房地產的台商，資誠聯合會計師事務所今（20）日提醒，陸方稅務部門將推動不動產登記資訊共享，房產所有權變更時，包括交易人、交易價格等資訊，將全數與稅務單位連線，過去曾跨省市多方置產的台商，將面臨稅務風險。

資誠兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，近期中國大陸國家稅務總局、自然資源部聯合發布不動產登記資訊共享的通知，未來房產所有權變更時，房產變更登記部門會及時將權利人姓名與證件號碼、不動產共有情況、單位代碼、坐落、面積、交易價格、權利類型、登記類型、登記時間等資訊跟稅務單位連線，做到單一窗口，線上、線下均可及時辦理。

徐丞毅表示，此舉雖簡化不動產變更流程，但深層目的是作為未來推動房地產稅改革時，能掌握全國各地不動產單位代碼，進而完善目前稅務機關城鎮土地使用稅與房產稅的數據庫。

徐丞毅指出，房產稅是「共同富裕」稅務改革的重點，目前只有上海與重慶在2011年試點開徵房產稅，不過上海本地戶口只對第二套房徵收，而重慶只對獨棟商品房與高檔住房徵稅，再加上徵稅稅率過低，不足以抑制房價，也非稅務稽查重點。

即便如此，房地產仍是高所得族群的主要獲利來源，徐丞毅表示，過去台商看好大陸不動產增值幅度大，常會在陸購置房產，且由於各省市地籍登記資料缺乏互通，因此有機會不需繳納太多稅負，然而近期這項措施顯示，大陸公部門的資訊共享及數位稽查能力越來越強。

徐丞毅建議，台商在規畫置產時，應注意未來房地產稅務法令改革趨勢，預先思考未來處分時，能否主張為唯一住宅或普通住房，享受當前免增值稅與個人所得稅優惠，以及未來財富傳承計畫。