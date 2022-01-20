營所稅紓困資格放寬 59萬家中小企業可適用

因應疫情紓困考量，財政部今（20）日表示，今年5月申報營所稅時，針對全台約59萬家年營收在3,000萬元以下的中小企業，將延續去年上路的紓困措施，若去年營收較2019、2020任何一年度衰減30%以上，擴大書審純益率可以打八折，相當於減稅二成紓困。

所謂的擴大書審制度，是針對年營收在3,000萬元以下，且依法設有帳簿並保留憑證，便可依照財政部頒布的純益率標準，以營收推計純益率課稅，取代複雜的營所稅計算。

財政部今日發布2021年度營所稅結算申報案件擴大書面審核實施要點，官員指出，近二年受到新冠疫情來襲，國內營利事業營運受到影響，因此去年在頒布擴大書審要點時，就加入了紓困方案，若企業營業收入淨額較前一年度減少達30%以上，擴大書審純益率得按80%計算。

官員表示，考慮到去年疫情非但未緩解，甚至在5月到7月間，中央流行疫情指揮中心還將疫情警戒至第三級，導致民眾食衣住行育樂活動全面縮減，影響國內產業營運，特別是中小企業受影響最大，有必要延續紓困措施。

在去年，全台辦理營所稅申報的家數約為99萬家，其中有高達59萬家皆採擴大書審申報，官員表示，每年採取擴大書審的企業約在六成左右，多數產業適用的純益率為6%，像資通訊、積體電路等高科技產業，適用純益率則為8%。

官員指出，考慮到去年產業受疫情所困，因此今年5月申報時，更放寬紓困範圍，不只可比較前一年度，只要去年營收較2019、2020任一年度減少達30%以上，便可適用紓困，以擴大書審要點的純益率，再打八折。

官員強調，這次放寬是為了合理反映企業受疫情影響的情形，避免只看單一年度，可能會受低基期因素影響，導致營收衰退的企業無法適用紓困。

去年申報營所稅時，採用此紓困措施的企業共有39,872家，影響稅額約2.5億元，官員表示，今年紓困資格雖放寬，但推測適用家數及影響稅額變化不大，可能僅相當或略高於去年申報水準。