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去年執行CRS交換 台灣至今換回逾12萬筆帳戶

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部國際財政司今（18）日公布去年共同申報及盡職審查準則（CRS）交換情形，截至目前與日本澳洲共換回約12萬筆台灣居住者帳戶，並陸續增加中；此外去年與我國首度執行交換的英國，則尊重英國政策，不對外公開統計數據。

觀察交換帳戶筆數及金額，我國提供給日方的居住者資料約9.5萬筆，金額達1.52兆；反之從日本交換回來的我國居住者資料共5.5萬筆、281億元，有相當程度落差。

國財司分析，交換結果反映出日商投資台灣較多，日人在台開設帳戶也較多。據統計截至2020年，日本投資台灣約234億美元，台灣投資日本則僅約9億美元。

至於澳洲方面，我國提供給澳洲的居住者資料約1.9萬筆帳戶，帳戶餘額2,045億元；而澳洲作業時程有所延誤，尚未將全數我國居住者帳戶交換回來，最新統計共6.6萬筆資料，金額89億元，推估還有約三分之二的帳戶，會陸續交換回來。

國財司分析，我國與澳洲之間的投資關係，雖然不如與日本密切，但由於澳洲是國人前往打工度假的最佳選擇之一，可發現不少台灣人在澳洲開設帳戶，但總金額並不高，多為個人帳戶居多。

而若與前一年比較，由於去年的申報範圍擴及個人低資產帳戶等，排除首度申報的英國後，我國提供的日本、澳洲帳戶筆數較去年成長兩倍。

CRS被稱為台版肥咖條款，台灣首度在2020年執行CRS申報，與日本、澳洲交換，2021年並新增英國為我國第三個CRS資訊交換國。去年雖略受疫情影響，延長CRS申報期間，但申報過程相當順利，共有逾1,700家金融機構完成申報。

財政部表示，我方自協定夥伴國取得的稅務用途金融帳戶資訊，需依相關規定嚴格落實保密及資料保護，且交換資訊是供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考使用，不會直接用於課稅。

財政部強調，稅捐稽徵機關若依帳戶資訊認定具逃漏稅風險案件，仍應在依法蒐集並查得事證，確認涉及逃漏稅情事後才能核課，維護納稅者權益。

財政部呼籲，納稅人如發現有短漏報相關稅目，應儘速向稅捐稽徵機關補申報及補繳稅款；如因從事跨境交易面臨雙重課稅，可依據我國已生效的34個避免所得稅雙重課稅協定規定，消除重複課稅問題。

澳洲 日本

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