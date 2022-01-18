台英租稅協定修約三重點 今年元旦起適用

財政部國際財政司今（18）日表示，我國與英國的所得稅協定修約議定書已於去年12月23日生效，自今年元旦起適用，此次修約主要是順應國際準則最新要求，並強化合作，共包括三大修正重點。

首先是明定「主要目的測試」相關規定，簡而言之為「反濫用原則」，若發現納稅人透過刻意安排或交易，來取得租稅協定相關優惠，將不得適用協定利益。

官員解釋，過去在台英租稅協定中，主要目的測試是散見在各條文，且與國際範本未全然一致，最新修約版本則統一規範，讓規定更清楚。

除了強化對主要目的測試的要求外，在爭議處理方面，則給予納稅人更為便捷的選擇，這也是修約的第二大重點。

官員表示，過去當納稅人希望對不符協定的課稅提出申訴時，只能向居住者所屬稅局提出申訴，例如台商只能向台灣稅局提出，再轉洽英國方，在修約後，納稅人可視自身狀況，選擇向台灣、英國任一方提出申訴，並明定在三年內提出。

第三則是落實資訊交換，原協定僅限所得稅，但修正後，主管機關在認為有逃漏稅風險時，雙方可就所有租稅範圍交換相關資訊，例如營業稅等。官員表示，這項規定不溯及既往，自今年元旦後才適用。

財政部表示，這是台灣首次在租稅協定生效、適用後，雙方透過正式議定書的方式完成修約，將使協定更符合國際標準，也同時降低濫用協定、逃漏稅等情況，促進租稅公平。