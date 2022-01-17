地方統籌款「超徵紅包」360億創新高 春節前撥入

去年稅收創新高，中央統籌分配稅款相關稅源大進補，地方政府可望領到史上最大包的「超徵紅包」。財政部國庫署今（17）日初步統計，去年普通統籌分配稅款實際收入，超過預算數約360億元，將快馬加鞭，趕在農曆春節前全數撥付給地方政府。

中央普通統籌分配稅款會依據每年的通知分配金額，按月平均發放給各地方政府，若當年度稅收執行情況良好，相關稅源超過預算數，中央會在隔年1月中旬年度決算後，加發統籌稅款給地方，協助地方年關資金調度。

而去年整體稅收超徵規模逾4,000億元，寫下新紀錄，同樣也挹注統籌分配稅款財源。

國庫署副署長顏春蘭表示，去年全年普統預算數約2,700億元，實收數超過3,000億元，初估應會超過預算數約360億元，是歷年最多。不過確切數字仍要等到明（18）日才會確定。

觀察往年情形，2020年因疫情影響，是近年少見實收數低於預算數；從2010到2019年，則連續十年都是超過預算數，當中又以2018年超過157億元最多，而2021年估超過預算數約360億元，將突破2018年的高點。

顏春蘭表示，超過預算數的主因在於營業稅、營利事業所得稅這兩項主要稅源，去年執行情況相當良好。

其中營所稅主要由於部分企業前年因疫情申請免辦暫繳，稅額在去年挹注回來，加上企業獲利成長，大幅拉抬稅收；另外營業稅方面，雖然部分零售、餐飲業受疫情衝擊，但多數製造業產銷活動熱絡，營業稅也有大幅成長。

依《財政收支劃分法》規定，中央統籌分配稅款稅源包括所得稅及貨物稅各10%、營業稅總收入減除依法提撥的統一發票給獎獎金後40%，及縣市徵起的土地增值稅20%。

國庫署提醒，地方政府在進行財務規劃時仍應審慎，落實開源、節流，以提升地方財政健全。