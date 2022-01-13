政院修正《菸酒稅法》 類菸品按重量、支數孰高課稅

為配合《菸害防制法》修正，行政院長蘇貞昌今（13）日於院會拍板修正《菸酒稅法》，規定紙菸、菸絲、雪茄以外之其他菸品應徵稅額，按每公斤或每千支徵收1,590元，從高課徵。

財政部說明，鑑於國際間陸續推出新興菸品（如加熱式菸草產品)，因乏管理機制，導致有危害人體健康案例發生，為加強此類產品之管理，衛福部擬具菸害防制法修法草案，經今日行院院會通過，其中第4條規定，其他菸品以計量單位「重量」或「支數」計算菸品健康福利捐，從高課徵。

財政部表示，考量其他菸品態樣不一，為避免按「支數」計算應徵稅額大於按「重量」計算之稅額，卻以較低之重量計算稅額課徵菸酒稅而形成低價菸，又基於菸品之管理及課稅為一體兩面。

財政部說明，因此課徵菸稅與菸品健康福利捐之計算方式向採一致性規範，因此配合菸害防制法修正草案第4條規定，擬具「菸酒稅法」第7條修正草案，定明其他菸品按計量單位「重量」或「支數」計算應徵菸酒稅額，從高課徵，以維護租稅公平，促進國民健康。