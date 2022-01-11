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去年全國稅收2.85兆創新高 超出預算4034億元
財政部今天公布，去年12月全國稅收1349億元，累計去（110）年全年稅收2兆8450億元，較前年增加4463億元，年增18.6%。110年稅收占全年預算數116.5%，較預算數高出4034億元。
12月稅收與上年同月比較，以營業稅減少166億元、地價稅減少38億元、貨物稅減少36億元較多，惟證券交易稅增加15億元。110年稅收與上年比較，以營利事業所得稅增加2214億元、證券交易稅增加1246億元、營業稅增加449億元、綜合所得稅增加210億元較多。
去年全國稅收大增，主要是因營所稅、證交稅及營業稅稅收大增，其中營所稅稅收6985億元，較前年增加2214億元，大增46.4%，主因去年免辦暫繳的稅款回補，且上市(櫃)公司獲利成長，使110年結算及暫繳申報自繳稅額增加。12月及全年上市櫃股票平均每日成交值為3765億元、4613億元，致全月證交稅214億元，全年證交稅2753億元，較前年增加1246億元，大增82.7%。
去年營業稅稅收4821億元，較前年增加449億元，增加10.3%，主因國內產銷活動穩定，進口電子零組件、礦產品、基本金屬及其製品、化學品等稅額增加，以及適用外銷零稅率營業人申請退稅增加的交互影響。
各項稅目中，多數預算目標都達標，未達標的僅娛樂稅，短少金額為5億元，主要是受疫情影響。
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