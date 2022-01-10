包租公擁房91間不報稅！國稅局逼認530萬所得 補繳稅逾200萬

財政部已通令各區國稅局追查囤房大戶，中區國稅局今（10）日指出，近日查到台中市一名醫師，在中一中商圈擁房高達91戶，近年來僅申報10萬元租賃所得，由於在本次囤房大戶專案中被盯上，在去年底二度補報，坦誠四年內漏報約530萬元租賃所得，共計補稅212萬餘元。

配合針對個人持有多戶房屋的所有權人的專案查核，國稅局官員表示，這波專案當中，鎖定囤房大戶之後，都會先輔導這些個人房東，自行檢視過去幾年是否有短漏報租賃所得，請他們主動補報並補繳稅款，以免面臨實際查稅後的裁罰。

官員表示，本次專案查到轄內一名納稅義務人，他是一名醫師，名下持有高達91間房屋，緊鄰台中一中商圈及學區，不僅將房屋出租給附近學生，還會租給自己員工，但是在過去四個年度間，他只在2016年、2019年各申報5萬餘元租賃所得，令國稅局懷疑他有隱匿大筆房租收入。

第一次被通知補報時，這位包租公還是只申報部分收入，但國稅局比對租金行情，認為他還有隱瞞，再給他最後通牒，果然第二次就坦誠數百萬租金收入，補報過去四年未申報的78萬餘元、151萬餘元、159萬餘元及141萬餘元，租賃所得，合計總額約530萬元。

官員指出，本案算是在輔導之下主動補稅，因此可適用免罰條款，這位包租公僅須加計利息，補稅約212萬元，不會額外加罰；本次囤房大戶專案執行截至2021年底為止，中區國稅局共計輔導226位納稅義務人自行補報，補稅金額合計約1,427萬餘元。

官員強調，囤房大戶專案會持續追查至今年3月，提醒個人出租房屋的租金收入，應依《所得稅法》規定列報租賃所得，併入當年度綜合所得總額，向國稅局辦理結算申報。