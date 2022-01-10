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旅館轉社宅今起受理申請 目標兩年2萬戶

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

國家住都中心執行內政部「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」(下稱旅館轉社宅)，今（10）日正式受理業者提案申請，目標兩年內推出2萬戶社會住宅；除協助旅館業者渡過疫情，也提供都會區就業人口及租屋家庭更多居住選擇。

國家住都中心表示，「旅館轉社宅」計畫的徵求對象包含旅館、民間住宅及公有房舍，可由旅館業者及租賃住宅服務業者提案申請。加入社宅的建築物可享有租稅優惠，免徵地價稅、房屋稅，租金收入也免徵營業稅。

為提升住宅品質，政府提供每戶4萬元的修繕補助，對於停業的旅館之修繕費另額外補助1萬元。

此外，也將提供市價租金差額補助、最高10%房間總數的空房補助，以及每次3,000元的公證費補助，降低業者經營風險。

以建築物規模資格而言，整棟建築物加入旅館轉社宅的房舍，需有15房（戶）以上，分樓層加入則要有30房（戶）以上或達原本旅館總房間數的二分之一。同時，建築物須符合消防、公共安全、居住水準、通風採光等條件，並具備獨立衛浴和生活必須的公共設施，讓未來入住房客能夠享有安全且安心的居住環境。

為加速計畫執行，國家住都中心每月將召開一至二次審查小組會議。審查小組由內政部地政司、營建署、交通部觀光局、建築師公會、不動產估價師公會及專家學者共同組成，確保申請提案符合計畫。提案通過並完成修繕後，即可申請修繕費用補助，並於營運的三年期間持續享有相關優惠。

社會住宅 租金 內政部

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