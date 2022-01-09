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分期納稅新制上路 會計師提醒應注意事項

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師戴群倫。圖／勤業眾信提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師戴群倫。圖／勤業眾信提供

「稅捐稽徵法」去年底修法通過，財政部日前發布子法規，會計師表示，這次修法放寛納稅義務人因客觀事實發生財務困難，或經稅務機關查獲應補徵鉅額稅款等情況，也可向稅務機關申請分期繳稅。新措施除本稅外，包括滯納金、利息、滯報金、怠報金及罰鍰等，也都可申請分期繳納。

為協助有意願繳稅的納稅義務人，避免逾期納稅加徵滯納金或移送強制執行，發生不可恢復的損害，去年12月19日生效的「稅捐稽徵法」修正法案中，擴大納稅義務人可以申請分期繳稅的情況，財政部並於1月5日發布子法規「納稅義務人申請加計利息分期繳納稅捐辦法」明定相關適用範圍。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師戴群倫表示，稅捐稽徵法原已明定，如果納稅義務人因天災、事變、不可抗力事由或為經濟弱勢者，不能在法定期間內繳清稅款的情況下，得向稅務機關申請延期或分期繳納。這次修法放寛納稅義務人因客觀事實發生財務困難，或經稅務機關查獲應補徵鉅額稅款等情況，也可向稅務機關申請分期繳稅。

這項新措施除本稅外，包括滯納金、利息、滯報金、怠報金及罰鍰等，也都可申請分期繳納。不過，適用新措施的案件，分期納稅期間不得超過3年，且針對本稅及滯納金的部分應加計利息，計息方式是自稅款原訂繳納期間屆滿之次日起至繳納之日止，依各年度1月1日郵政儲金一年期定期儲金固定利率按日加計。另外，就特定金額，個人100萬元以上；營利事業200萬元以上的應納稅款，稅務機關也可要求納稅義務人提供相當擔保。

戴群倫提醒，屬於納稅義務人因客觀事實發生財務困難的情況下，僅限於所得稅才可主張分期繳納，其他稅目例如營業稅、貨物稅、菸酒稅、證券交易稅等無法適用。此外，該辦法也訂明經稅務機關查獲應補徵之鉅額稅款，是指每次遭稅務機關核定補徵應繳稅款個人在100萬元以上、營利事業或機關團體在200萬元以上。而前述補徵的鉅額稅款，不限於所得稅才可適用，其他稅目在符合條件的情況下，也都能夠主張申請分期納稅。

戴群倫說，納稅義務人應於規定納稅期限內，填具申請書並檢附相關證明文件，向稅務機關提出申請分期納稅，經稅務機關核准後，不得再以同一事由提出申請。稅務機關於受理納稅義務人申請案件時，會依應納稅額的多寡酌情核准分期繳納的期數；納稅義務人應於分期期限內納稅，以免遭加徵滯納金並移送強制執行。

稅款 所得稅 財政部

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