受疫情影響 去年規費收入達標有難度

財政部國庫署今（6）日表示，受到疫情影響，今年中央政府規費收入截至11月累計實收數504.73億元，執行率近九成，雖然要達標有困難，不過疫情影響程度已逐漸趨緩。

國庫署表示，規費收入是中央政府總預算歲入財源之一，排除國家通訊傳播委員會因106年度有4G釋照特許費收入282.65億元及109年度5G釋照特許費收入1,421.91億元外，各年度規費收入約佔整體歲入比率3%，僅次於稅收(80.67%)、營業盈餘及事業收入(12.05%)。

國庫署副署長顏春蘭表示，依近年規費收入（扣除上述4G及5G釋照特許規費）徵收情形，因受新冠肺炎疫情影響，109年度決算數568.34億元較108年度決算數612.58億元略為減少；另110年因國內整體疫情較上(109)年更形嚴峻，該年度規費收入預算數為579.32億元，占歲入比率2.82%。

顏春蘭指出，去年5月19日宣布疫情升至第3級警戒後，若觀察截至7月累計實收數174.74億元，執行率約三成，她分析，由於邊境管制、出國差旅減少，導致申請護照、簽證費等收入減少，以及司法院相關規費收入也減少，推測可能是在疫情之下，民眾「惜訟」，多以和解取代上法院，避免群聚，導致相關規費減少。

不過顏春蘭指出，去年7月23日宣布疫情警戒降至第2級後，截至11月累計實收數已達504.73億元，執行率已增加至近九成，顯示在政府積極推展提升整體疫苗接種覆蓋率及五倍券加碼振興等配套措施下，已降低疫情對規費收入之影響。