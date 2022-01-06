快訊

病毒攻破桃機防線 王必勝：2處為可能源頭、1處傳播場所

確定第三劑疫苗間隔縮短為三個月 指揮中心這天公布適用對象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年無人繼承遺產5653萬元 全數歸入國庫

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
財政部國庫署今（6）日表示，去年度無人承認繼承賸餘現金遺產歸屬國庫共36件，總金額共5,653萬元。情境示意圖。圖／Ingimage
財政部國庫署今（6）日表示，去年度無人承認繼承賸餘現金遺產歸屬國庫共36件，總金額共5,653萬元。情境示意圖。圖／Ingimage

財政部國庫署今（6）日表示，去年度無人承認繼承賸餘現金遺產歸屬國庫共36件，總金額共5,653萬元，其中最大一筆是1,222萬元，全數歸入國庫供國家政務推動統籌運用。

國庫署副署長顏春蘭表示，依據民法第1185條規定，無人承認繼承的遺產，在民法第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人（如：律師、地政士、會計師等）代為處理，若有賸餘現金，由該遺產管理人辦理解繳國庫事宜。

顏春蘭表示，無人繼承遺產較屬於機會性質，每年情況不一，觀察近五年情況，2017年約44件、2.4億元，2018年僅24件、3,640萬元，2019年則有39件、8,025萬元，2020年60件、1.7億元。

國庫署表示，對各遺產管理人本於服務精神，奔走協調遺產事務並順利完成繳庫，表示肯定與感謝。為利遺產管理人辦理前述繳庫事宜，國庫署也在網站登載相關作業說明，可供查詢運用。

遺產 財政部

延伸閱讀

酒駕吊照罰鍰不繳 祖產土地遭法拍悔不當初

國民黨：民進黨若要特赦陳水扁 先將不法所得繳國庫

台南法拍賣會 今為國庫入帳1千2百多萬元

林昶佐4000萬買第4棟房！童仲彥要民進黨比照顏寬恒嚴審

相關新聞

受疫情影響 去年規費收入達標有難度

財政部國庫署今（6）日表示，受到疫情影響，今年中央政府規費收入截至11月累計實收數504.73億元，執行率近九成，雖然要...

去年無人繼承遺產5653萬元 全數歸入國庫

財政部國庫署今（6）日表示，去年度無人承認繼承賸餘現金遺產歸屬國庫共36件，總金額共5,653萬元，其中最大一筆是1,2...

計息分期繳稅 三對象適用

配合《稅捐稽徵法》修法，財政部昨（5）日發布辦法，明定三類對象可申請加計利息分期繳稅，第一是個人失業、放無薪假等客觀財務...

跨境給付報酬減免 資格放寬

台商與外國客戶往來，申辦租稅優惠的資格已放寬，財政部指出，營利事業若可證明扣繳稅款是由我方負擔，便有權主張淨利率及貢獻度...

育嬰留停津貼 父母可同時領

搶救生育率，政府祭高額育嬰留停津貼。勞動部昨（5）日表示，立院已完成《就業保險法》及《性別平等法》修正草案之立法，有三歲...

外商經營四項業務 享優稅

外商來台做生意，特別針對經營國際運輸、承包營建工程、提供技術服務或出租機器設備等四項業務，可適用稅法規定的利潤率，中區國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。