去年無人繼承遺產5653萬元 全數歸入國庫

財政部國庫署今（6）日表示，去年度無人承認繼承賸餘現金遺產歸屬國庫共36件，總金額共5,653萬元，其中最大一筆是1,222萬元，全數歸入國庫供國家政務推動統籌運用。

國庫署副署長顏春蘭表示，依據民法第1185條規定，無人承認繼承的遺產，在民法第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人（如：律師、地政士、會計師等）代為處理，若有賸餘現金，由該遺產管理人辦理解繳國庫事宜。

顏春蘭表示，無人繼承遺產較屬於機會性質，每年情況不一，觀察近五年情況，2017年約44件、2.4億元，2018年僅24件、3,640萬元，2019年則有39件、8,025萬元，2020年60件、1.7億元。

國庫署表示，對各遺產管理人本於服務精神，奔走協調遺產事務並順利完成繳庫，表示肯定與感謝。為利遺產管理人辦理前述繳庫事宜，國庫署也在網站登載相關作業說明，可供查詢運用。