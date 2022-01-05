遭逢財務困難 三類納稅人可加計利息申請分期繳稅

配合《稅捐稽徵法》修法，財政部今（5）日發布辦法，明定三類對象可申請加計利息分期繳稅，第一是個人失業、放無薪假等客觀財務困難，可申請綜所稅分期；第二是企業連四月營收淨額合計年減三成以上等，可申請營所稅分期；第三則是各稅補稅金額，若個人達100萬、企業達200萬以上，也可申請。

稅捐稽徵法大規模翻修，財政部近期陸續發布子法規。財政部今日發布「納稅義務人申請加計利息分期繳納稅捐辦法」，明訂財務困難的認定方式，至多申請分三年共36期，自即日起生效。

賦稅署官員表示，過去稅捐稽徵法僅針對「天災事變」，提供納稅人可「免加計利息」申請分期繳稅，近兩年新冠肺炎疫情，財政部也是援引這項條款提供分期繳稅紓困。

而這次修法，則是進一步開放讓納稅人發生客觀財務困難者，就能「加計利息」來申請分期繳稅。官員解釋，這項修法是希望幫助有心繳稅的納稅人，若面臨財務危機時，不會又因一次須負擔巨額稅款而被打垮，還能「留得青山在」，適用對象有三類。

首先是綜所稅，若納稅人或合併申報配偶在繳稅期間屆滿前一年內，有領取失業給付或職訓津貼、急難救助，或是減班休息（無薪假）占當月應工作日二分之一以上的月份達兩個月，或其他因素導致財務困難，可申請綜所稅分期。

其次營所稅，企業、機關團體在繳納期間屆滿前一年內，若連續四個月收入淨額合計年減30%以上，或其他因素導致財務困難，可申請營所稅分期。

第三，針對所有稅目的查獲核定「補稅」金額，個人100萬元以上、企業及機關團體200萬元以上，無法在法定期間繳清，也可申請。

辦法也規定，若應繳稅款個人超過100萬、企業及機關團體超過200萬元，稽徵機關可視情況要求納稅人提供相當擔保。