北區、高雄國稅局長人選出爐 仍維持「五朵花」

國稅局新人事出爐，由於北區國稅局長王琇忠今年1月16日將屆齡退休，行政院核派由高雄國稅局長蔡碧珍調任，至於高雄國稅局長，則由現任賦稅署副署長李怡慧調陞。

新人事調整後，除了北區、高雄兩位局長外，台北國稅局長宋秀玲、中區國稅局長吳蓮英、南區國稅局長盧貞秀，仍維持清一色女性，五區國稅局仍是「五朵花」。

財政部表示，前述首長交接典禮將於今年1月14日舉行，由財政部長蘇建榮主持。

蔡碧珍是政大國際貿易系、美國紐約市立大學會計碩士，曾擔任賦稅署專委、組長、副署長、南區國稅局長、中區國稅局長、高雄國稅局長，如今調任北區，可說是北中南都有歷練。

李怡慧則是政大財稅系、政大財政研究所碩士，曾擔任財政部稅制委員會專委、賦稅署專委、賦稅署副署長等職務。在任職賦稅署副署長期間，李怡慧負責督導所得稅相關業務，並擔任發言人，表現獲得肯定。