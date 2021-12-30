農地移轉享四種免稅 會計師分析適用情境

近來房市持續熱絡，就連農地、農舍也成為熱門交易標的，綜合分析農地相關稅務，安侯建業聯合會計師事務所指出，農地可享遺產稅、贈與稅、土地增值稅，甚至是所得稅亦可免稅；然而若是已建置好的農舍，交易後仍會有所得稅的負擔。

安侯建業執行董事張芷表示，在家族傳承的資產類型之中，經常會討論到農地或一般土地的課稅規定相異之處，過去政府為了照顧農民，其中最主要是針對農地的傳承，給予了許多租稅上的優惠措施，包括繼承或贈與農地，可以免課遺產稅、贈與稅及土地增值稅。

值得注意的是，張芷指出，上述優惠主要仍是提供給家族傳承，譬如贈與對象須為法定繼承人，才可免徵贈與稅，還要被列管農地農用五年，繼承亦有免納遺產稅的相似規定；若非贈與法定繼承人，仍會被課徵贈與稅。

張芷指出，在土增稅的部分，農地必須是移轉給自然人，才可適用不課徵土增稅的優惠，換句話說，若是移轉給法人，便會被課徵土增稅。

在眾多稅目之中，最受關注的房地合一稅，亦有提供免稅條款，張芷表示，2016年度以後取得的農地，若符合上述不課徵土增稅的資格，也可同步免徵房地合一稅。

張芷強調，有意轉讓農地的農民，雖可享上述多項租稅優惠，但針對座落於農地上的農舍，則無法適用以上租稅優惠，仍須課徵遺產稅及贈與稅；買賣農舍之財產交易所得，也會被計入個人綜所稅課稅。