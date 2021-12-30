後疫時代 KPMG：大陸台商要注意這些經營眉角

全球反避稅風潮持續延燒，疫情的不確定加重各國增收稅款以補貼紓困措施的壓力。中國大陸雖欲貫徹執行減稅降費的鼓勵發展政策，但對於稅務稽查的軟、硬體及力度也同步升級，近期檢查補稅案例時有所聞，包括大陸台商常享受的高新技術企業及研發費用加計扣除優惠。

KPMG安侯建業稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠表示，大陸對於內、外資管理愈趨一體化，台商雖無面臨太多特別限制，但也不會被特別優待。在琳瑯滿目的財稅優惠及發展機遇下，面對的也是更大的競爭、遵循要求與查核力度。

KPMG畢馬威中國所華南區稅務主管合夥人楊彬指出，大陸現在對於高新優惠的查核，不僅提高力度，還講求深度。隨著經驗累積，大陸稅局在研發稅收優惠查核實務上越趨科學與精細化。他認為台商可從兩個面向思考；首先，要評估研發的目標技術是否在行業內具備相對的先進性，如果能切合國家或地方所鼓勵的範疇則更佳。此外，更要注意研發活動必須具備不確定性。即便實務上相關技術與行業內其他企業有重疊，如能舉證其生產工藝的獨特性，並對相應技術難點、解決方案及目標成果等每個環節作具體化紀錄及呈現，亦可有效應對稅務查核。

除了租稅優惠政策，政府財政補貼對於企業營運同樣能產生助益。楊彬認為，大部分地方政府還是希望通過財政補貼來「放水養魚」，發出去的補貼不會想再收回來，故後續營運如出現預期以外狀況，建議企業應與主管部門積極溝通尋求解決方案，展示發展的誠意及決心，還是有很大的機會可以爭取寬限處理。

畢馬威中國所稅務合夥人鍾國華表示，部分個人所得稅租稅優惠措施僅適用到今年底，包括全年一次性獎金可單獨依12個月換算適用稅率，外籍員工享受住房、伙食及探親費等各種免稅補貼等。他分享，股權激勵已逐漸成為當地企業員工獎酬的新趨勢。就此，他提醒員工取得上市公司的股票獎酬要依法申報所得，公司方面也要依法令規定的時限進行稅務備案。如涉及陸籍員工取得境外上市公司股權激勵的情況，更須進行外匯管理方面的報備，且大陸公司端的相關薪資費用認列也是企業與稅局間的常見爭議，宜提前作規畫。

而面對大陸近期發展的多層次籌資管道，台商就兩岸三地或海外上市方案進行評估時，須充分衡量自身業務策略及經營狀況，並妥善分析所衍生的法令及稅務影響，才能規劃出最為合適的上市及融資策略。KPMG安侯建業大陸業務發展中心主持會計師陳宗哲指出，A股上市所需耗用的費用較高，本益比亦相對高，尤其針對工業、汽車、電信及科技產業；當地上市在提升品牌辨識度、吸引人才及在大陸的長遠發展等方面都會有一定助益，但要留意避免集團內出現同業競爭的情況，還有台灣投審會的限制規定。