海關實名認證更嚴格 高風險冒名貨即日起禁進口

海關貨物進口實名認證新制正式上路，財政部關務署今（28）日指出，為防止國人被冒名登記進口違法管制物品，即日起要先就高危險族群，實施預先確認委任報關新制，禁止未取得委任的貨物進口；預計從明年7月1日開始，則改為全面實施。

關務署指出，以往如果有不肖人士遭盜用民眾個資，報關進口違法管制物品，可能會害被盜用的民眾或報關業者，無辜受牽連挨罰，為了防杜此種案件，海關過去持續推動實名認證APP「易利委」，目前註冊人數已達380萬人，快遞進口報單通過實名認證的比例，更達85%。

關務署表示，由於實名認證的註冊、使用比例已達一定水準，現在是強化認證及委任機制的好時機，快遞報關業者可以於貨物運抵台前，以實名認證APP先推播報關資料，讓民眾透過APP預先確認進口貨物內容，即可確保遭冒名報關貨物，無法辦理報關進口。

關務署表示，預先確認委任報關新制將分三階段實施，即日起針對已註冊實名認證APP，但回復遭冒名報關者，以及推播多次未回復的高風險名單，作為預先確認制的實施對象。

第二階段，從明年3月1日起，開放民眾透過實名認證APP，自行設定以其名義報關進口貨物，須取得他本人的預先確認，才能進品貨物；第三階段，預定從明年7月1日起，海關將全面實施預先確認新制。