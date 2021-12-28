快訊

原物料供應不及釀「薯條荒」 摩斯漢堡暫停販售部分產品

疑捲入詐領助理費 台南市議會副議長住院中遭搜索約談

海關實名認證更嚴格 高風險冒名貨即日起禁進口

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

海關貨物進口實名認證新制正式上路，財政部關務署今（28）日指出，為防止國人被冒名登記進口違法管制物品，即日起要先就高危險族群，實施預先確認委任報關新制，禁止未取得委任的貨物進口；預計從明年7月1日開始，則改為全面實施。

關務署指出，以往如果有不肖人士遭盜用民眾個資，報關進口違法管制物品，可能會害被盜用的民眾或報關業者，無辜受牽連挨罰，為了防杜此種案件，海關過去持續推動實名認證APP「易利委」，目前註冊人數已達380萬人，快遞進口報單通過實名認證的比例，更達85%。

關務署表示，由於實名認證的註冊、使用比例已達一定水準，現在是強化認證及委任機制的好時機，快遞報關業者可以於貨物運抵台前，以實名認證APP先推播報關資料，讓民眾透過APP預先確認進口貨物內容，即可確保遭冒名報關貨物，無法辦理報關進口。

關務署表示，預先確認委任報關新制將分三階段實施，即日起針對已註冊實名認證APP，但回復遭冒名報關者，以及推播多次未回復的高風險名單，作為預先確認制的實施對象。

第二階段，從明年3月1日起，開放民眾透過實名認證APP，自行設定以其名義報關進口貨物，須取得他本人的預先確認，才能進品貨物；第三階段，預定從明年7月1日起，海關將全面實施預先確認新制。

APP 海關 財政部

延伸閱讀

海外網購族注意 快遞包裹預先委任制上路

海關沒入走私冷媒化學物 存放逾16年卻難銷毀

淡水&八里最美河濱光雕、超Q屁屁聖誕老人！新北4大耶誕新景點，三峽「五愛虎」萌炸

中老鐵路開通13天 已載運億元人民幣貨物

相關新聞

海外網購族注意 快遞包裹預先委任制上路

海外網購族注意，關務署即日起實施「預先委任」新制，分三階段逐步擴大實施範圍，初期鎖定遭冒名通關等高風險對象實施，約230...

軍公教退撫5法三讀 退撫費不課稅、月退金隨物價調整

立法院今三讀修正軍公教退撫5法修正案，軍公教及政務人員繳付退撫基金費用，比照勞工和私校教職員，不計入個人年度薪資收入課稅...

67萬人受惠！立院三讀軍公教提撥免稅 明年報稅適用

立法院會今（28）日三讀通過多項修正案，讓在職軍公教人員每月所提繳的退撫基金費用，毋需計入繳付年度薪資收入課稅，與勞工及...

商品報廢認列損失 三情境

企業遇到產品或原料有瑕疵，須留意報廢相關規定，北區國稅局表示，首先，原則上若非會計師簽證案件，皆須請主管機關、稽徵機關派...

移轉訂價三層文據 別漏報

年度終了，安永聯合會計師事務所昨（27）日提醒，跨國企業須留意跨國關係人交易，以及移轉訂價三層文據的申報規定，滿足申報要...

出售下腳料收入 要稅

工廠加工過程中產生之下腳料，如鋼板裁切所產生之邊角料、鐵削等，仍具備一定的經濟價值；高雄國稅局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。