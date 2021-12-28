牌照稅法三讀 電動車免稅優惠延至2025年
立法院今（28）日三讀通過《使用牌照稅法》第5條、第25條修正草案，財政部表示，待法案正式實施後，包括電動汽車、電動機車等項目，免徵使用牌照稅的優惠期限得以延長，預計將期限延長至2025年12月31日。
財政部指出，本次修正條文第5條，是授權直轄市及其他縣市政府，對完全以電能為動力的電動汽車、電動機車，免徵使用牌照稅的期限，延長至2025年12月31日。
除此之外，財政部表示，本次也刪除滯納金加徵基準，以及逾期未繳清稅款者，將移送強制執行的規定，一切罰則回歸到依《稅捐稽徵法》規定辦理，不再以牌照稅法額外規定。
財政部說明，此次修正使用牌照稅法，目的在鼓勵民眾使用低汙染車輛，持續扶植國內電動車相關產業，與實現綠能科技創新產業願景，有利節能減碳及產業發展，亦順應國際支持綠能車輛發展趨勢。
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