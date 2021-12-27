第三批綜所稅退稅共8.3億元 1月20日入帳如領春節前小紅包

今年申報的109年度綜合所得稅第三批退稅將於明年1月20日入帳，主要退稅對象為逾期申報案件，據財政資訊中心統計，第三批退稅共約7.6萬件、8.3億元。而今年三批綜所稅退稅合計約334.5萬件、513.9億元，與去年件數、退稅額大致相當。

財政部官員表示，今年及去年申報個人綜所稅，在稅制上並無太大調整，因此今年三批退稅件數、金額合計皆與去年相差不多，退稅金額微增原因主要可能是基本生活費調高。

財政部表示，去年綜所稅退稅受到新冠肺炎疫情影響，首度改為四批退稅，今年則恢復常態，共分為三批退稅，分別在今年7月30日、10月29日及明年1月20日入帳。

財資中心統計，今年三批綜所稅退稅件數分別約310.2萬件、16.7萬件、7.6萬件，合計約334.5萬件，與去年退稅件數331.1萬件相比相差不大。

若觀察退稅金額，今年三批退稅分別約484.3億元、21.2億元、8.3億元，合計約513.9億元，與去年退稅額510.7億元比較，也大致相當。

財政部指出，明年1月20日即將入帳的第三批退稅，主要退稅對象有兩類，首先是逾期申報案件，包含稅額試算紙本逾期回復；另一種則是原申報繳稅或是不補不退案件，隨後核定為退稅案件者。

財政部表示，退稅方式只有兩種，一種是直撥退稅，可在退稅日直接匯入指定帳戶；另一種則是一般退稅，國稅局會寄發退稅憑單，民眾需自行前往指定金融機構兌領。

財政部鼓勵民眾多採用直撥退稅，不僅可在退稅日當日立即撥入款項，也不用擔心退稅憑單遺失、汙損或過期等問題，相當方便。

財政部也提醒，國稅局絕對不會以電話通知民眾到ATM轉帳退稅，民眾務必小心提防，以免受騙。