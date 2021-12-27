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寒冬送暖 四大公股投信聯手

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導
華南永昌投信總經理吳嘉欽(左一起)、華南永昌投信董事長黃昭棠至桃園庭芳啟智教養院捐贈物資。華南永昌投信/提供
華南永昌投信總經理吳嘉欽(左一起)、華南永昌投信董事長黃昭棠至桃園庭芳啟智教養院捐贈物資。華南永昌投信/提供

財政部轄下四家公股投信組成公股平台—華南永昌投信、兆豐投信、第一金投信、合庫投信26日聯合攜手做愛心，多位董事長及總經理聯袂到桃園庭芳啟智教養院捐贈物資，送上關懷與溫暖。華南永昌投信董事長黃昭棠表示，秉持著企業關懷、企業社會責任、永續經營的理念，希望藉這次活動發揮更多影響力，引領更多有能力有愛心的企業一起投入社會公益關懷。

受到新冠肺炎疫情影響，讓許多弱勢族群或機構募集物資較以往困難，四家公股投信首次串連一起總動員用實際行動做公益，特地在歲末年終聖誕時節送暖、齊心送愛到庭芳啟智教養院，捐贈所需的生活用品物資，並陪伴院生玩遊戲互動，一起共度歡樂的耶誕周末，讓院生在寒冬中感受滿滿的溫暖。

華南永昌投信表示，響應政府推動企業社會責任精神，這次公股投信凝聚向心力，善盡企業責任，投入可運用的資源助力弱勢團體能獲得支持，落實企業關懷永續經營理念，並希望善用影響力帶動更多企業與民眾共同投入公益活動，將關懷送到社會上更多需要的角落，為社會創造正向循環，持續擴大公益力量。

華南永昌投信董事長黃昭棠致詞。華南永昌投信/提供
華南永昌投信董事長黃昭棠致詞。華南永昌投信/提供
華南永昌投信董事長黃昭棠陪伴院生玩遊戲互動。華南永昌投信/提供
華南永昌投信董事長黃昭棠陪伴院生玩遊戲互動。華南永昌投信/提供

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